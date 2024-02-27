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Эксперт объяснил, с чем связан отток россиян из Антальи - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, с чем связан отток россиян из Антальи
Эксперт объяснил, с чем связан отток россиян из Антальи - 27.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, с чем связан отток россиян из Антальи
Факт массового оттока россиян из турецкой курортной Антальи связан с ненормальными ценами, ценовой механизм ухудшен в условиях высокой инфляции, заявил РИА... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T07:26+0300
2024-02-27T07:26+0300
турция
анталья
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АНКАРА, 27 фев – ПРАЙМ. Факт массового оттока россиян из турецкой курортной Антальи связан с ненормальными ценами, ценовой механизм ухудшен в условиях высокой инфляции, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Рост цен на жилье в Анталье привел к миграции россиян в другие страны, за последний год численность иностранного населения излюбленного туристами региона Турции сократилось на 40 тысяч человек, сообщила ранее газета Posta. "К сожалению, арендная плата везде высока. Отчасти это связано с ухудшением ценового механизма в условиях инфляции. Кроме того, такая практика, как продажа жилья иностранцам, также привела к скачку цен из-за роста спроса при ограниченном предложении", - заявил собеседник агентства. По его словам, одним из критериев здесь является то, что, рента, основанная на стоимости, может быть востребована для новостроек, но возникла ситуация, когда эта рента применяется и в отношении "старых" домов. "Это аморально. Вот почему русские уезжают. Потому что здесь ненормальные цены. Через некоторое время цены могут нормализоваться, когда спрос упадет", - отметил он. Турецкие власти в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С 16 октября турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах. По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34% до чуть более 100 тысяч.
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турция, анталья
ТУРЦИЯ, Анталья
07:26 27.02.2024
 
Эксперт объяснил, с чем связан отток россиян из Антальи

Эксперт Эрчин: отток россиян из Антальи связан с ненормальными ценами

© РИА Новости . Ирина НехорошкинаОтель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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АНКАРА, 27 фев – ПРАЙМ. Факт массового оттока россиян из турецкой курортной Антальи связан с ненормальными ценами, ценовой механизм ухудшен в условиях высокой инфляции, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Рост цен на жилье в Анталье привел к миграции россиян в другие страны, за последний год численность иностранного населения излюбленного туристами региона Турции сократилось на 40 тысяч человек, сообщила ранее газета Posta.
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"К сожалению, арендная плата везде высока. Отчасти это связано с ухудшением ценового механизма в условиях инфляции. Кроме того, такая практика, как продажа жилья иностранцам, также привела к скачку цен из-за роста спроса при ограниченном предложении", - заявил собеседник агентства.
По его словам, одним из критериев здесь является то, что, рента, основанная на стоимости, может быть востребована для новостроек, но возникла ситуация, когда эта рента применяется и в отношении "старых" домов.
"Это аморально. Вот почему русские уезжают. Потому что здесь ненормальные цены. Через некоторое время цены могут нормализоваться, когда спрос упадет", - отметил он.
Турецкие власти в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С 16 октября турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.
По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34% до чуть более 100 тысяч.
 
ТУРЦИЯАнталья
 
 
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