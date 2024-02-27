Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ включил первую организацию в реестр операторов приема платежей - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240227/bank-844574941.html
ЦБ включил первую организацию в реестр операторов приема платежей
ЦБ включил первую организацию в реестр операторов приема платежей - 27.02.2024, ПРАЙМ
ЦБ включил первую организацию в реестр операторов приема платежей
Банк России включил первую организацию в реестр операторов приема платежей, сообщает регулятор. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:26+0300
2024-02-27T12:30+0300
россия
цб
реестр
банк россии
https://1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России включил первую организацию в реестр операторов приема платежей, сообщает регулятор. В России с 1 октября вступил в силу закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. Принимать платежи физлиц теперь могут лишь организации, включенные Центробанком в соответствующий реестр. Регулятор со своей стороны вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра. "Первым в реестр операторов по приему платежей включено ООО "Цифровые инновации". Порядок включения в реестр установлен указанием Банка России", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие операторы обеспечивают приему наличных платежей как через кассу, так и с использованием платежных терминалов и позволяют гражданам оплачивать товары, услуги (например, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, телевидения и интернета), а также совершать обязательные платежи. Регулятор также напоминает, что организации, осуществлявшие прием платежей в качестве операторов, смогут работать без включения сведений о них в реестр Банка России только в течение годового переходного периода после принятия закона - до 1 октября текущего года.
/20240226/844529006.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, цб, реестр
РОССИЯ, ЦБ, реестр, Банк России
12:26 27.02.2024 (обновлено: 12:30 27.02.2024)
 
ЦБ включил первую организацию в реестр операторов приема платежей

ЦБ включил ООО "Цифровые инновации" в реестр операторов приема платежей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России включил первую организацию в реестр операторов приема платежей, сообщает регулятор.
В России с 1 октября вступил в силу закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. Принимать платежи физлиц теперь могут лишь организации, включенные Центробанком в соответствующий реестр. Регулятор со своей стороны вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Банки с 4 марта смогут досрочно забирать средства с депозитов в ЦБ
Вчера, 19:40
"Первым в реестр операторов по приему платежей включено ООО "Цифровые инновации". Порядок включения в реестр установлен указанием Банка России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие операторы обеспечивают приему наличных платежей как через кассу, так и с использованием платежных терминалов и позволяют гражданам оплачивать товары, услуги (например, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, телевидения и интернета), а также совершать обязательные платежи.
Регулятор также напоминает, что организации, осуществлявшие прием платежей в качестве операторов, смогут работать без включения сведений о них в реестр Банка России только в течение годового переходного периода после принятия закона - до 1 октября текущего года.
 
Банк РоссииРОССИЯЦБреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала