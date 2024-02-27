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СМИ узнало о планах ввести временный запрет на экспорт бензина из России
СМИ узнало о планах ввести временный запрет на экспорт бензина из России - 27.02.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о планах ввести временный запрет на экспорт бензина из России
Председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил временный запрет на экспорт бензина с первого марта сроком на полгода и увеличение продаж дизельного... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T05:20+0300
2024-02-27T05:20+0300
2024-02-27T07:52+0300
правительство рф
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил временный запрет на экспорт бензина с первого марта сроком на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16 процентов, пишет РБК со ссылкой на источники. Ввести временный запрет предложил зампред правительства Александр Новак. Он отметил в письме к Мишустину, что скоро начнется сезон повышенного спроса на топливо и "в целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов". Также, по его словам, эффективными мерами будет повышение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже и введение запрета на экспорт топлива."При этом он отмечает, что доля бензина, реализуемого на бирже, сейчас и так находится на достаточно высоком уровне <...> В то же время соотношение объемов производства и потребления дизельного топлива на внутреннем рынке позволяет увеличить минимальные объемы продаж на биржевых торгах до 16% от объема производства с текущих 12,5%", - пишет издание. Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Существенно ускорили рост и розничные цены. Правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Спустя две недели кабмин начал постепенно ослаблять ограничения, в том числе был полностью отменен запрет на экспорт бензина и частично - на поставки дизельного топлива.
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правительство рф
СМИ узнало о планах ввести временный запрет на экспорт бензина из России
РБК: правительство России введет временный запрет экспорта бензина с 1 марта
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ.
Председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил временный запрет на экспорт бензина с первого марта сроком на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16 процентов, пишет РБК
со ссылкой на источники.
Ввести временный запрет предложил зампред правительства Александр Новак. Он отметил в письме к Мишустину, что скоро начнется сезон повышенного спроса на топливо и "в целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов".
Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина
Также, по его словам, эффективными мерами будет повышение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже и введение запрета на экспорт топлива.
"При этом он отмечает, что доля бензина, реализуемого на бирже, сейчас и так находится на достаточно высоком уровне <...> В то же время соотношение объемов производства и потребления дизельного топлива на внутреннем рынке позволяет увеличить минимальные объемы продаж на биржевых торгах до 16% от объема производства с текущих 12,5%", - пишет издание.
Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Существенно ускорили рост и розничные цены. Правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Спустя две недели кабмин начал постепенно ослаблять ограничения, в том числе был полностью отменен запрет на экспорт бензина и частично - на поставки дизельного топлива.