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СМИ узнало о планах ввести временный запрет на экспорт бензина из России

СМИ узнало о планах ввести временный запрет на экспорт бензина из России - 27.02.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о планах ввести временный запрет на экспорт бензина из России

Председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил временный запрет на экспорт бензина с первого марта сроком на полгода и увеличение продаж дизельного... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T05:20+0300

2024-02-27T05:20+0300

2024-02-27T07:52+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил временный запрет на экспорт бензина с первого марта сроком на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16 процентов, пишет РБК со ссылкой на источники. Ввести временный запрет предложил зампред правительства Александр Новак. Он отметил в письме к Мишустину, что скоро начнется сезон повышенного спроса на топливо и "в целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов". Также, по его словам, эффективными мерами будет повышение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже и введение запрета на экспорт топлива."При этом он отмечает, что доля бензина, реализуемого на бирже, сейчас и так находится на достаточно высоком уровне <...> В то же время соотношение объемов производства и потребления дизельного топлива на внутреннем рынке позволяет увеличить минимальные объемы продаж на биржевых торгах до 16% от объема производства с текущих 12,5%", - пишет издание. Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Существенно ускорили рост и розничные цены. Правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Спустя две недели кабмин начал постепенно ослаблять ограничения, в том числе был полностью отменен запрет на экспорт бензина и частично - на поставки дизельного топлива.

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