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Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов
Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов - 27.02.2024, ПРАЙМ
Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года, следует из данных агентства Bloomberg. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:57+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года, следует из данных агентства Bloomberg.Согласно изданию, курс биткоина (BTC) вырос более чем на десять процентов за прошедшие сутки и к 5:00 мск в моменте превысил отметку 57 тысяч долларов на бирже Binance в паре к стейблкоину USDT.Отмечается, что капитализация биткоина превысила 1,1 триллиона долларов. Криптовалютами, они же цифровые валюты, называют электронные денежные единицы, которые генерируются сетями компьютеров и которые используются вместо традиционных валют.Биткоин – самая популярная криптовалюта. Минимальная передаваемая величина получила название "сатоши", в честь разработчика. Отмечается, что протокол биткоина создал человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото, работа самой криптовалюты началась в 2009 году.
https://1prime.ru/20240227/bitkoin-844536835.html
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финансы, рост
финансы, рост
15:57 27.02.2024 (обновлено: 16:43 27.02.2024)
 
Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов

Bloomberg: курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов впервые с 2021 года

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года, следует из данных агентства Bloomberg.
Согласно изданию, курс биткоина (BTC) вырос более чем на десять процентов за прошедшие сутки и к 5:00 мск в моменте превысил отметку 57 тысяч долларов на бирже Binance в паре к стейблкоину USDT.
Отмечается, что капитализация биткоина превысила 1,1 триллиона долларов.
Криптовалютами, они же цифровые валюты, называют электронные денежные единицы, которые генерируются сетями компьютеров и которые используются вместо традиционных валют.
Криптовалюта, сток
Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов
05:53
Биткоин – самая популярная криптовалюта. Минимальная передаваемая величина получила название "сатоши", в честь разработчика. Отмечается, что протокол биткоина создал человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото, работа самой криптовалюты началась в 2009 году.
 
финансырост
 
 
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