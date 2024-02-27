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Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов

Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов - 27.02.2024, ПРАЙМ

Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года, следует из данных агентства Bloomberg. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T15:57+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года, следует из данных агентства Bloomberg.Согласно изданию, курс биткоина (BTC) вырос более чем на десять процентов за прошедшие сутки и к 5:00 мск в моменте превысил отметку 57 тысяч долларов на бирже Binance в паре к стейблкоину USDT.Отмечается, что капитализация биткоина превысила 1,1 триллиона долларов. Криптовалютами, они же цифровые валюты, называют электронные денежные единицы, которые генерируются сетями компьютеров и которые используются вместо традиционных валют.Биткоин – самая популярная криптовалюта. Минимальная передаваемая величина получила название "сатоши", в честь разработчика. Отмечается, что протокол биткоина создал человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото, работа самой криптовалюты началась в 2009 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рост