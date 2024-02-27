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Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов - 27.02.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет более чем на 9%, превышая 56 тысяч тысяч долларов, следует из данных торгов. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T05:53+0300

2024-02-27T05:53+0300

2024-02-27T05:53+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 9%, превышая 56 тысяч тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.34 мск биткоин дорожал на 9,3% - до 56,260 тысячи долларов. А по данным портала Coinmarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 9,25% - до 56,226 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40