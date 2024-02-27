https://1prime.ru/20240227/bitkoin-844536835.html
Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов - 27.02.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более чем на 9%, превышая 56 тысяч тысяч долларов, следует из данных торгов. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T05:53+0300
2024-02-27T05:53+0300
2024-02-27T05:53+0300
https://1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 9%, превышая 56 тысяч тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.34 мск биткоин дорожал на 9,3% - до 56,260 тысячи долларов. А по данным портала Coinmarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 9,25% - до 56,226 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
/20240109/842747391.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более чем на 9 процентов, превышая 56 тысяч тысяч долларов
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 9%, превышая 56 тысяч тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.34 мск биткоин дорожал на 9,3% - до 56,260 тысячи долларов.
Эксперт ждет нового исторического максимума от биткоина к концу года
А по данным портала Coinmarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 9,25% - до 56,226 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.