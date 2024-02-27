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Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов - 27.02.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более чем на 9%, превышая 56 тысяч тысяч долларов, следует из данных торгов. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T05:53+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 9%, превышая 56 тысяч тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.34 мск биткоин дорожал на 9,3% - до 56,260 тысячи долларов. А по данным портала Coinmarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 9,25% - до 56,226 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
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05:53 27.02.2024
 
Стоимость биткоина превысила 56 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет более чем на 9 процентов, превышая 56 тысяч тысяч долларов

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 9%, превышая 56 тысяч тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.34 мск биткоин дорожал на 9,3% - до 56,260 тысячи долларов.
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Эксперт ждет нового исторического максимума от биткоина к концу года
9 января, 10:31
А по данным портала Coinmarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 9,25% - до 56,226 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
 
 
 
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