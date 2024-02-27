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Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию
Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию - 27.02.2024, ПРАЙМ
Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию
Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы на российский рынок, заявила во вторник генеральный секретарь МИД Бразилии, сопредседатель... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T16:07+0300
2024-02-27T16:07+0300
россия
бразилия
мясо
рыба
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы на российский рынок, заявила во вторник генеральный секретарь МИД Бразилии, сопредседатель межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша."Мы договорились, что будет расширена номенклатура поставок (из Бразилии в Россию - ред.), включая зерновые, мясо и рыбу", - сказала она журналистам по итогам заседания."В области энергетического сотрудничества мы приветствовали поставки российского дизельного топлива в Бразилию, а также приветствуем планы по увеличению (поставок) российского природного газа", - добавила да Роша.По ее словам, по итогам заседания стороны договорились развивать взаимодействие в таких областях как экономика, культура, научно-техническая сфера и сфера образования.
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россия, бразилия, мясо, рыба
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, мясо, рыба
16:07 27.02.2024
 
Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию

Генсек МИД: Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы на российский рынок, заявила во вторник генеральный секретарь МИД Бразилии, сопредседатель межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша.
"Мы договорились, что будет расширена номенклатура поставок (из Бразилии в Россию - ред.), включая зерновые, мясо и рыбу", - сказала она журналистам по итогам заседания.
Вид на Сан-Пауло, Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
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"В области энергетического сотрудничества мы приветствовали поставки российского дизельного топлива в Бразилию, а также приветствуем планы по увеличению (поставок) российского природного газа", - добавила да Роша.
По ее словам, по итогам заседания стороны договорились развивать взаимодействие в таких областях как экономика, культура, научно-техническая сфера и сфера образования.
 
РОССИЯБРАЗИЛИЯмясорыба
 
 
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