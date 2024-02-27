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Лондон не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Лондон не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину, пишут СМИ
Лондон не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Лондон не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину, пишут СМИ
Великобритания не собирается проводить "широкомасштабной" отправки войск на Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:36+0300
2024-02-27T15:36+0300
великобритания
украина
военные
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Великобритания не собирается проводить "широкомасштабной" отправки войск на Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России."Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению", – сообщает агентство.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заметил, что альянс не намерен отпралять военнослужащих на Украину.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
https://1prime.ru/20240227/nato-844578636.html
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великобритания, украина, военные
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, военные
15:36 27.02.2024
 
Лондон не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину, пишут СМИ

Reuters: Лондон не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Великобритания не собирается проводить "широкомасштабной" отправки войск на Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака.
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг
13:29
"Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению", – сообщает агентство.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заметил, что альянс не намерен отпралять военнослужащих на Украину.
Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАвоенные
 
 
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