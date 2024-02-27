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Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли

Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли - 27.02.2024, ПРАЙМ

Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли

Китай призывает ускорить установление правил многосторонней электронной торговли и создать новые возможности для устойчивого развития, заявил министр коммерции... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:10+0300

2024-02-27T09:10+0300

2024-02-27T09:10+0300

китай

экономика

торговля

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ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Китай призывает ускорить установление правил многосторонней электронной торговли и создать новые возможности для устойчивого развития, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао."Политика односторонних действий и протекционизм идут вразрез с глобальным устойчивым развитием", - заявил Ван Вэньтао на семинаре министров по вопросам торговли и устойчивого развития в рамках 13-й министерской конференции ВТО.Он отметил, что некоторые члены ВТО занимаются разрывом связей и травлей в торговле, "под предлогом "зеленой" и "справедливой торговли" на практике занимаются протекционизмом, который препятствует устойчивому развитию".Он добавил, что Китай поддерживает повышение стабильности и устойчивости глобальных производственных и логистических цепочек."Цифровая торговля в настоящее время бурно развивается, придавая новый импульс всем странам, особенно развивающимся. Китай призывает к скорейшему всестороннему завершению переговоров по электронной торговле, ускорению установления правил многосторонней электронной торговли и созданию новых возможностей для устойчивого развития", - добавил он.

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китай, экономика, торговля