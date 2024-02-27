https://1prime.ru/20240227/china-844542444.html
Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли
Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли - 27.02.2024, ПРАЙМ
Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли
Китай призывает ускорить установление правил многосторонней электронной торговли и создать новые возможности для устойчивого развития, заявил министр коммерции... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:10+0300
2024-02-27T09:10+0300
2024-02-27T09:10+0300
китай
экономика
торговля
https://1prime.ru/img/84242/42/842424269_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ccbacd3db0fb107452f01cd1eaa98b67.jpg
ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Китай призывает ускорить установление правил многосторонней электронной торговли и создать новые возможности для устойчивого развития, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао."Политика односторонних действий и протекционизм идут вразрез с глобальным устойчивым развитием", - заявил Ван Вэньтао на семинаре министров по вопросам торговли и устойчивого развития в рамках 13-й министерской конференции ВТО.Он отметил, что некоторые члены ВТО занимаются разрывом связей и травлей в торговле, "под предлогом "зеленой" и "справедливой торговли" на практике занимаются протекционизмом, который препятствует устойчивому развитию".Он добавил, что Китай поддерживает повышение стабильности и устойчивости глобальных производственных и логистических цепочек."Цифровая торговля в настоящее время бурно развивается, придавая новый импульс всем странам, особенно развивающимся. Китай призывает к скорейшему всестороннему завершению переговоров по электронной торговле, ускорению установления правил многосторонней электронной торговли и созданию новых возможностей для устойчивого развития", - добавил он.
/20240223/843149812.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84242/42/842424269_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a34f25418f2acdde799b5733850bff44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, торговля
КИТАЙ, Экономика, торговля
Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли
Китай призвал ускорить установление правил многосторонней электронной торговли
ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Китай призывает ускорить установление правил многосторонней электронной торговли и создать новые возможности для устойчивого развития, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
Китай пообещал ответить на санкции Великобритании
"Политика односторонних действий и протекционизм идут вразрез с глобальным устойчивым развитием", - заявил Ван Вэньтао на семинаре министров по вопросам торговли и устойчивого развития в рамках 13-й министерской конференции ВТО.
Он отметил, что некоторые члены ВТО занимаются разрывом связей и травлей в торговле, "под предлогом "зеленой" и "справедливой торговли" на практике занимаются протекционизмом, который препятствует устойчивому развитию".
Он добавил, что Китай поддерживает повышение стабильности и устойчивости глобальных производственных и логистических цепочек.
"Цифровая торговля в настоящее время бурно развивается, придавая новый импульс всем странам, особенно развивающимся. Китай призывает к скорейшему всестороннему завершению переговоров по электронной торговле, ускорению установления правил многосторонней электронной торговли и созданию новых возможностей для устойчивого развития", - добавил он.