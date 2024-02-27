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Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли
Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли - 27.02.2024, ПРАЙМ
Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли
Китай призывает ускорить установление правил многосторонней электронной торговли и создать новые возможности для устойчивого развития, заявил министр коммерции... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:10+0300
2024-02-27T09:10+0300
китай
экономика
торговля
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ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Китай призывает ускорить установление правил многосторонней электронной торговли и создать новые возможности для устойчивого развития, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао."Политика односторонних действий и протекционизм идут вразрез с глобальным устойчивым развитием", - заявил Ван Вэньтао на семинаре министров по вопросам торговли и устойчивого развития в рамках 13-й министерской конференции ВТО.Он отметил, что некоторые члены ВТО занимаются разрывом связей и травлей в торговле, "под предлогом "зеленой" и "справедливой торговли" на практике занимаются протекционизмом, который препятствует устойчивому развитию".Он добавил, что Китай поддерживает повышение стабильности и устойчивости глобальных производственных и логистических цепочек."Цифровая торговля в настоящее время бурно развивается, придавая новый импульс всем странам, особенно развивающимся. Китай призывает к скорейшему всестороннему завершению переговоров по электронной торговле, ускорению установления правил многосторонней электронной торговли и созданию новых возможностей для устойчивого развития", - добавил он.
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китай, экономика, торговля
КИТАЙ, Экономика, торговля
09:10 27.02.2024
 
Китай призвал установить правила многосторонней электронной торговли

Китай призвал ускорить установление правил многосторонней электронной торговли

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvВид на Пекин, Китай
Вид на Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Китай призывает ускорить установление правил многосторонней электронной торговли и создать новые возможности для устойчивого развития, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
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"Политика односторонних действий и протекционизм идут вразрез с глобальным устойчивым развитием", - заявил Ван Вэньтао на семинаре министров по вопросам торговли и устойчивого развития в рамках 13-й министерской конференции ВТО.
Он отметил, что некоторые члены ВТО занимаются разрывом связей и травлей в торговле, "под предлогом "зеленой" и "справедливой торговли" на практике занимаются протекционизмом, который препятствует устойчивому развитию".
Он добавил, что Китай поддерживает повышение стабильности и устойчивости глобальных производственных и логистических цепочек.
"Цифровая торговля в настоящее время бурно развивается, придавая новый импульс всем странам, особенно развивающимся. Китай призывает к скорейшему всестороннему завершению переговоров по электронной торговле, ускорению установления правил многосторонней электронной торговли и созданию новых возможностей для устойчивого развития", - добавил он.
 
КИТАЙЭкономикаторговля
 
 
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