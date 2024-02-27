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Эксперты отмечают рост спроса на товары для дачи в России

Эксперты отмечают рост спроса на товары для дачи в России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Эксперты отмечают рост спроса на товары для дачи в России

Спрос на садовые инструменты и технику, парники и другие товары для дачи в России к концу февраля текущего года вырос по сравнению с январем на 20-130%,... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T05:31+0300

2024-02-27T05:31+0300

2024-02-27T05:31+0300

дача

инструменты

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Спрос на садовые инструменты и технику, парники и другие товары для дачи в России к концу февраля текущего года вырос по сравнению с январем на 20-130%, рассказали РИА Недвижимость представители профильных магазинов и маркетплейсов. Сильнее всего, по данным Wildberries, в феврале спрос вырос на садовые инструменты - до 130%, садовую технику - до 70%, парники - до 49%. В СТД "Петрович" фиксируют увеличение спроса на материалы для строительства и ремонта дач, в частности, на сухие строганные лесопиломатериалы - на 17% с начала года. Также в "Петровиче" отмечают рост спроса на инженерные системы: трубы внутренней и наружной канализации, дренажные насосы, канализационные станции. Спрос на них в феврале увеличился на 60% по сравнению с январем, уточнил коммерческий директор компании Константин Мельников. По его словам, покупатели активно интересуются и товарами для сада: на семена и грунты спрос в феврале вырос более чем на 80% по сравнению с показателем января. В пресс-службе "ВсеИнструменты.ру" рассказали, что сильнее всего в феврале вырос спрос на категорию "Садовый инвентарь и инструмент" (+21%). Наибольшей популярностью на площадке пользуются топоры, горшки для рассады, ведра и лопаты. Также в компании отметили рост спроса на семена томатов, огурцов, укропа и салата Айсберг, среди цветов популярны семена петунии, ипомеи и цинии. Кроме того, как отметил замгендиректора компании "Каширский двор" Борис Сидоров, несмотря на возросший интерес граждан к товарам для дачи и сада, пик спроса на них из-за аномальной высоты снежного покрова в Московском регионе в этом году будет наблюдаться позже, чем обычно, - в конце марта - апреле. "Ввиду того, что в этом году у нас аномальный снежный покров, можно смело предполагать, что сдвинется срок подготовки загородных и дачных домов к сезону. Если ранее подготовка начиналась уже в марте и активно продолжалась в апреле, то сейчас из-за погодных условий, скорее всего, все сдвинется на конец марта - апрель и, возможно, даже на начало мая", - объяснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, инструменты