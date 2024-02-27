https://1prime.ru/20240227/economy-844597785.html

Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ

Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ - 27.02.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ

Минэкономразвития РФ планирует снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщил директор департамента... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:30+0300

2024-02-27T17:30+0300

2024-02-27T17:30+0300

россия

оэз

https://1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ планирует снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимательства. "Планируется снять запрет на залог прав аренды - это привлечет дополнительный капитал. Также в перспективе предполагается снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в ОЭЗ и внести другие изменения", - отметил Алтабаев, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития. ОЭЗ – это территория, на которой действуют особые правила для бизнеса, в том числе налоговые и таможенные льготы. Чтобы стать резидентом ОЭЗ, бизнес должен соответствовать определенным условиям. Они могут отличаться в разных ОЭЗ, при этом, как правило, существуют ограничения для отдельных видов деятельности, например, для добычи полезных ископаемых, нефтехимии, производства алкогольной продукции. По словам Алтабаева, сейчас работают 50 особых экономических зон в 43 регионах России. Кроме того, правительством одобрено создание нескольких новых ОЭЗ. Он сообщил также, что власти рассчитывают перевести максимум резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг – систему расширенного автоматического информационного взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом. В рамках этой системы бизнес избавляется от выездных налоговых проверок, получает заявительный порядок возмещения НДС, а также возможность получения мотивированного мнения по действующим и будущим сделкам. "В том числе бизнес будет возвращать НДС в два раза быстрее", – отметил Алтабаев. В свою очередь начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова сообщила, что в 2024 году участниками налогового мониторинга стали 568 компаний, из них три резидента особых экономических зон. Для последних с начала 2024 года был упрощен порядок входа в эту систему.

https://1prime.ru/20240227/investments-844575368.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оэз