https://1prime.ru/20240227/energy-844541988.html
Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России
Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России
Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:05+0300
2024-02-27T09:05+0300
2024-02-27T09:19+0300
экспорт
запрет
россия
https://1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.Ранее во вторник газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%.На вопрос, действительно ли это так, представитель Новака ответил: "Так".
/20240216/843086612.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84220/73/842207332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fabe46352b8f1e3b46c6f26990c6818.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспорт, запрет, россия
Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России
Правительство с 1 марта планирует ввести запрет на экспорт бензина из РФ на полгода
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.
Экспорт российского бензина продолжает снижаться, пишет СМИ
Ранее во вторник газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%.
На вопрос, действительно ли это так, представитель Новака ответил: "Так".