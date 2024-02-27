https://1prime.ru/20240227/energy-844541988.html

Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России

Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России

Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:05+0300

2024-02-27T09:05+0300

2024-02-27T09:19+0300

экспорт

запрет

россия

https://1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.Ранее во вторник газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%.На вопрос, действительно ли это так, представитель Новака ответил: "Так".

/20240216/843086612.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспорт, запрет, россия