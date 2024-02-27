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Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России
Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России
Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:05+0300
2024-02-27T09:19+0300
экспорт
запрет
россия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.Ранее во вторник газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%.На вопрос, действительно ли это так, представитель Новака ответил: "Так".
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экспорт, запрет, россия
экспорт, запрет, РОССИЯ
09:05 27.02.2024 (обновлено: 09:19 27.02.2024)
 
Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина из России

Правительство с 1 марта планирует ввести запрет на экспорт бензина из РФ на полгода

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2024
Экспорт российского бензина продолжает снижаться, пишет СМИ
16 февраля, 11:03
Ранее во вторник газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%.
На вопрос, действительно ли это так, представитель Новака ответил: "Так".
 
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