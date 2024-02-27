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Назван срок, когда ЕС может определиться с судьбой российских активов

Назван срок, когда ЕС может определиться с судьбой российских активов - 27.02.2024, ПРАЙМ

Назван срок, когда ЕС может определиться с судьбой российских активов

Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T05:12+0300

2024-02-27T05:12+0300

2024-02-27T05:12+0300

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины. Дипломат высказал оценку в интервью агентству Франс Пресс, что этот шаг принесет от 50 до 60 миллиардов евро. "Мы собираемся сделать это. Это вопрос нескольких месяцев", - заявил Лампридис агентству. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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россия, замороженные российские активы