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Назван срок, когда ЕС может определиться с судьбой российских активов - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Назван срок, когда ЕС может определиться с судьбой российских активов
Назван срок, когда ЕС может определиться с судьбой российских активов - 27.02.2024, ПРАЙМ
Назван срок, когда ЕС может определиться с судьбой российских активов
Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T05:12+0300
2024-02-27T05:12+0300
россия
замороженные российские активы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины. Дипломат высказал оценку в интервью агентству Франс Пресс, что этот шаг принесет от 50 до 60 миллиардов евро. "Мы собираемся сделать это. Это вопрос нескольких месяцев", - заявил Лампридис агентству. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, замороженные российские активы
РОССИЯ, замороженные российские активы
05:12 27.02.2024
 
Назван срок, когда ЕС может определиться с судьбой российских активов

ЕС может в течение месяцев договориться об изъятии прибыли с активов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины.
Дипломат высказал оценку в интервью агентству Франс Пресс, что этот шаг принесет от 50 до 60 миллиардов евро.
Саммит G7 в Хиросиме, 2023 год - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2024
G7 подтвердила решимость удерживать замороженные активы России
17 февраля, 19:07
"Мы собираемся сделать это. Это вопрос нескольких месяцев", - заявил Лампридис агентству.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
 
РОССИЯзамороженные российские активы
 
 
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