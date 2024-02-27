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Йеллен признала риски для финансовой стабильности из-за российских активов

Йеллен признала риски для финансовой стабильности из-за российских активов - 27.02.2024, ПРАЙМ

Йеллен признала риски для финансовой стабильности из-за российских активов

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что имеются риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными российскими... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T16:29+0300

2024-02-27T16:29+0300

2024-02-27T16:35+0300

сша

минфин сша

замороженные российские активы

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что имеются риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными российскими активами. Об этом Йеллен сообщила в ходе встречи министров финансов и глав ЦБ G20 в Бразилии.Ранее в феврале 2022 года недружественные страны ввели антироссийские санкции, в результате чего были заморожены государственные и частные активы. Западные старны, в свою очередь, почти сразу приступили к обсуждению механизма их конфискации.Ко всему прочему, Еврокомиссии было поручено составить варианты использования конфискованных средств для восстановления Украины."Что касается российских суверенных активов... говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации... в реальности нет альтернатив доллару, евро, йене, поэтому я не очень переживаю. Но знаете, учитывая, куда мы с этим движемся, существуют риски проблемы финансовой стабильности, мы работаем над оценкой этих рисков и представлением возможных вариантов для рассмотрения", - отметила глава Минфина США.Ко всему прочему, Йеллен призвала как можно скорее найти способ сделать доступными для использования замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов.По словам главы Минфина, чтобы направить Киеву российские активы, Соединенным Штатам и союзникам необходимо проработать способ, который будет законным внутри страны, а также принят на международном уровне.В МИД России решение о заморозке российских активов назвали "воровством", добавив, что Евросоюз намерен присвоить не только финансы частных лиц, но и государственные стредства.

https://1prime.ru/20240226/844498199.html

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сша, минфин сша, замороженные российские активы