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В посольстве России рассказали о поставках газа транзитом через Литву - 27.02.2024, ПРАЙМ
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В посольстве России рассказали о поставках газа транзитом через Литву
В посольстве России рассказали о поставках газа транзитом через Литву - 27.02.2024, ПРАЙМ
В посольстве России рассказали о поставках газа транзитом через Литву
Поставки российского газа в Калининградскую область через Литву осуществляются в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:39+0300
2024-02-27T13:45+0300
россия
газ
литва
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Калининградскую область через Литву осуществляются в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин."Поставки "голубого топлива" в Калининградскую область по газопроводу, идущему через литовскую территорию, осуществляются в полном объеме", - сказал Елкин.Что касается в целом взаимодействия с Литвой, дипломат отметил, что "российско-литовские отношения практически полностью свернуты по инициативе Вильнюса". "Это относится и к торгово-экономическим связям, которые тоже продолжают обнуляться, и литовская сторона предпринимает все усилия, чтобы их окончательно добить", - сказал он.По словам высокопоставленного дипломата, "на те компании, которые пытаются сохранить бизнес-каналы с российскими партнерами, оказывается колоссальное давление". "Одновременно Литва выступает одним из наиболее яростных сторонников дальнейшего ужесточения санкционного режима против нашей страны, не считаясь с тем, что эти рестрикции зачастую болезненно бьют по экономике самой прибалтийской республики", - отметил он.Полный текст интервью читайте на ria.ru в 14.00 мск.
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россия, газ, литва
РОССИЯ, Газ, ЛИТВА
13:39 27.02.2024 (обновлено: 13:45 27.02.2024)
 
В посольстве России рассказали о поставках газа транзитом через Литву

Поставки росийского газа в Калиниградскую область через Литву осуществляются полностью

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Калининградскую область через Литву осуществляются в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин.
"Поставки "голубого топлива" в Калининградскую область по газопроводу, идущему через литовскую территорию, осуществляются в полном объеме", - сказал Елкин.
Что касается в целом взаимодействия с Литвой, дипломат отметил, что "российско-литовские отношения практически полностью свернуты по инициативе Вильнюса". "Это относится и к торгово-экономическим связям, которые тоже продолжают обнуляться, и литовская сторона предпринимает все усилия, чтобы их окончательно добить", - сказал он.
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По словам высокопоставленного дипломата, "на те компании, которые пытаются сохранить бизнес-каналы с российскими партнерами, оказывается колоссальное давление". "Одновременно Литва выступает одним из наиболее яростных сторонников дальнейшего ужесточения санкционного режима против нашей страны, не считаясь с тем, что эти рестрикции зачастую болезненно бьют по экономике самой прибалтийской республики", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 14.00 мск.
 
РОССИЯГазЛИТВА
 
 
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