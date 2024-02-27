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Немецкий профсоюз призвал к трехдневной забастовке персонала Lufthansa
Немецкий профсоюз призвал к трехдневной забастовке персонала Lufthansa - 27.02.2024, ПРАЙМ
Немецкий профсоюз призвал к трехдневной забастовке персонала Lufthansa
Второй по величине немецкий профсоюз Verdi призвал во вторник к забастовке наземного персонала Lufthansa, говорится в заявлении профсоюза. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T21:55+0300
2024-02-27T21:55+0300
2024-02-27T21:55+0300
германия
lufthansa
авиакомпания
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Второй по величине немецкий профсоюз Verdi призвал во вторник к забастовке наземного персонала Lufthansa, говорится в заявлении профсоюза. "В ходе текущего раунда коллективных переговоров с группой Lufthansa Verdi усиливает давление и призывает сотрудников отдельных компаний группы объявить предупредительную забастовку, которая продлится несколько дней со среды, 28 февраля, по пятницу, 1 марта", — говорится в заявлении профсоюза. Профсоюз требует увеличения заработной платы сотрудникам Lufthansa, а также повышения выплат за переработки. В последние два месяца транспортная система Германии сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, а забастовки нарушали работу аэропортов, городского транспорта и железных дорог.
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германия, lufthansa, авиакомпания
ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, Авиакомпания
Немецкий профсоюз призвал к трехдневной забастовке персонала Lufthansa
Немецкий профсоюз призвал к трехдневной забастовке персонала Lufthansa
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
Второй по величине немецкий профсоюз Verdi призвал во вторник к забастовке наземного персонала Lufthansa, говорится в заявлении
профсоюза.
"В ходе текущего раунда коллективных переговоров с группой Lufthansa Verdi усиливает давление и призывает сотрудников отдельных компаний группы объявить предупредительную забастовку, которая продлится несколько дней со среды, 28 февраля, по пятницу, 1 марта", — говорится в заявлении профсоюза.
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Профсоюз требует увеличения заработной платы сотрудникам Lufthansa, а также повышения выплат за переработки.
В последние два месяца транспортная система Германии сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, а забастовки нарушали работу аэропортов, городского транспорта и железных дорог.