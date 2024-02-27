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Замедленный обвал недвижимости в Германии угрожает банкам, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Замедленный обвал недвижимости в Германии угрожает банкам, пишут СМИ
Замедленный обвал недвижимости в Германии угрожает банкам, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Замедленный обвал недвижимости в Германии угрожает банкам, пишут СМИ
Замедленный обвал недвижимости в Германии представляет серьезную угрозу для банков, пишет Bloomberg. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:43+0300
2024-02-27T11:43+0300
германия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Замедленный обвал недвижимости в Германии представляет серьезную угрозу для банков, пишет Bloomberg.По данным издания, несмотря на то, что Германии удалось избежать стремительной коррекции рынка, потрясшей ранее США, эксперты говорят, что это отражает странную практику бухгалтерского учета, которая защищает кредиторов и инвесторов от немедленного удара.Относительно скромные корректировки и мягкие резервы скрывают тот факт, что немецкие кредиторы в большей степени подвержены риску коммерческой недвижимости, чем большинство их европейских коллег, и, согласно одному из исследований, выдают кредиты более агрессивно, говорится в публикации.По словам профессора экономики Оснабрюкского Университета Валерии Дингер, это определенно не только американская проблема. "Я не удивлюсь, если мы увидим волну резервирования убытков по кредитам немецких банков, связанным с коммерческой недвижимостью, на внутреннем рынке", - отметила экономист.Кроме того, из всех стран ЕС на долю Германии приходится наибольшее число кредитов на коммерческую недвиджимость. Небольшую долю этих кредитов немецкие банки классифицировали в качестве "неработающей". Тем не менее, в Германии эта доля только растет, в то время как в ряде других стран она снижается.Отмечается, что немецкие банки обновляют оценки зданий, которые они финансировали, не так часто, как это делают аналогичные банки в США или Великобритании, поэтому проблемы могут скрываться дольше.Ко всему прочему, прозрачность на рынке снижается из-за правил, которые дают малым банкам свободу действий в оценке некоторых ценных бумаг по их рыночной стоимости, что может затруднить получение инвесторами актуальной информации об их финансовом состоянии.В издании заключили, что регуляторы призывают кредиторов готовиться к возможным потерям, а ЕЦБ - использовать часть прошлогодней огромной прибыли для создания резервов.
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германия
ГЕРМАНИЯ
11:43 27.02.2024
 
Замедленный обвал недвижимости в Германии угрожает банкам, пишут СМИ

Bloomberg: замедленный обвал недвижимости в Германии стал угрозой для банков

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Замедленный обвал недвижимости в Германии представляет серьезную угрозу для банков, пишет Bloomberg.
По данным издания, несмотря на то, что Германии удалось избежать стремительной коррекции рынка, потрясшей ранее США, эксперты говорят, что это отражает странную практику бухгалтерского учета, которая защищает кредиторов и инвесторов от немедленного удара.
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Относительно скромные корректировки и мягкие резервы скрывают тот факт, что немецкие кредиторы в большей степени подвержены риску коммерческой недвижимости, чем большинство их европейских коллег, и, согласно одному из исследований, выдают кредиты более агрессивно, говорится в публикации.
По словам профессора экономики Оснабрюкского Университета Валерии Дингер, это определенно не только американская проблема. "Я не удивлюсь, если мы увидим волну резервирования убытков по кредитам немецких банков, связанным с коммерческой недвижимостью, на внутреннем рынке", - отметила экономист.
Кроме того, из всех стран ЕС на долю Германии приходится наибольшее число кредитов на коммерческую недвиджимость. Небольшую долю этих кредитов немецкие банки классифицировали в качестве "неработающей". Тем не менее, в Германии эта доля только растет, в то время как в ряде других стран она снижается.
Отмечается, что немецкие банки обновляют оценки зданий, которые они финансировали, не так часто, как это делают аналогичные банки в США или Великобритании, поэтому проблемы могут скрываться дольше.
Ко всему прочему, прозрачность на рынке снижается из-за правил, которые дают малым банкам свободу действий в оценке некоторых ценных бумаг по их рыночной стоимости, что может затруднить получение инвесторами актуальной информации об их финансовом состоянии.
В издании заключили, что регуляторы призывают кредиторов готовиться к возможным потерям, а ЕЦБ - использовать часть прошлогодней огромной прибыли для создания резервов.
 
ГЕРМАНИЯ
 
 
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