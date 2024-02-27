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Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто
Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто - 27.02.2024, ПРАЙМ
Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто
Венгрия выступает решительно против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Такое мнение выразил в... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:56+0300
2024-02-27T13:56+0300
2024-02-27T13:56+0300
венгрия
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военные
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БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Такое мнение выразил в социальных сетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять в Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать", - сообщил министр.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Венгерская сторона также выразила обеспокоенность о безопасности Закарпатья, где проживают этнические венгры. Будапешт также опасается, что территория Закарпатья может стать военной целью в случае поставок оружия через ее территорию.
https://1prime.ru/20240227/poland-844566858.html
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венгрия, украина, военные
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, военные
Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия выступает решительно против отправки военных на Украину
БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Такое мнение выразил в социальных сетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять в Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать", - сообщил министр.
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.
Венгерская сторона также выразила обеспокоенность о безопасности Закарпатья, где проживают этнические венгры. Будапешт также опасается, что территория Закарпатья может стать военной целью в случае поставок оружия через ее территорию.