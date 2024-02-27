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Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто
Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто - 27.02.2024, ПРАЙМ
Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто
Венгрия выступает решительно против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Такое мнение выразил в... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:56+0300
2024-02-27T13:56+0300
венгрия
украина
военные
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БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Такое мнение выразил в социальных сетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять в Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать", - сообщил министр.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Венгерская сторона также выразила обеспокоенность о безопасности Закарпатья, где проживают этнические венгры. Будапешт также опасается, что территория Закарпатья может стать военной целью в случае поставок оружия через ее территорию.
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венгрия, украина, военные
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, военные
13:56 27.02.2024
 
Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия выступает решительно против отправки военных на Украину

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Такое мнение выразил в социальных сетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять в Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать", - сообщил министр.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
12:12
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.
Венгерская сторона также выразила обеспокоенность о безопасности Закарпатья, где проживают этнические венгры. Будапешт также опасается, что территория Закарпатья может стать военной целью в случае поставок оружия через ее территорию.
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАвоенные
 
 
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