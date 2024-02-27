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Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто

Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто - 27.02.2024, ПРАЙМ

Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто

Венгрия выступает решительно против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Такое мнение выразил в... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:56+0300

2024-02-27T13:56+0300

2024-02-27T13:56+0300

венгрия

украина

военные

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БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Такое мнение выразил в социальных сетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять в Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать", - сообщил министр.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Венгерская сторона также выразила обеспокоенность о безопасности Закарпатья, где проживают этнические венгры. Будапешт также опасается, что территория Закарпатья может стать военной целью в случае поставок оружия через ее территорию.

https://1prime.ru/20240227/poland-844566858.html

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венгрия, украина, военные