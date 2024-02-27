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Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки, пишет СМИ

Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки, пишет СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ

Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки, пишет СМИ

Минфин разрабатывает предложения по будущему ипотечных программ с господдержкой с сокращением их доли с уровня примерно 90 процентов до 25 процентов, пишут... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:27+0300

2024-02-27T09:27+0300

2024-02-27T09:27+0300

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льготная ипотека

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минфин разрабатывает предложения по будущему ипотечных программ с господдержкой с сокращением их доли с уровня примерно 90 процентов до 25 процентов, пишут "Известия".Как пояснил источник, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей.При этом в ведомстве считают важным выработать критерии льготных программ таким образом, чтобы совокупно их доля не превышала 25 процентов выдач на первичном рынке.В этом году россиянам доступны такие виды ипотеки с господдержкой, как льготная, семейная, IT, сельская, дальневосточная и арктическая, военная, для новых регионов. Первого июля истекает срок действия двух самых популярных видов — льготной под восемь процентов и семейной под шесть процентов. К концу года дедлайн установлен и для IT-ипотеки.Общая позиция по вопросу изменения условий льготных ипотечных программ будет вырабатываться рабочей группой на площадке Минфина с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты.Эксперты считают, что целью пролонгации ныне действующих ипотечных госпрограмм будет поддержка отдельных групп населения, при этом комплексный и адресный подход в льготной ипотеке будет более рациональным, чем географический.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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