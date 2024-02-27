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Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки, пишет СМИ
Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки, пишет СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки, пишет СМИ
Минфин разрабатывает предложения по будущему ипотечных программ с господдержкой с сокращением их доли с уровня примерно 90 процентов до 25 процентов, пишут... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:27+0300
2024-02-27T09:27+0300
2024-02-27T09:27+0300
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минфин разрабатывает предложения по будущему ипотечных программ с господдержкой с сокращением их доли с уровня примерно 90 процентов до 25 процентов, пишут "Известия".Как пояснил источник, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей.При этом в ведомстве считают важным выработать критерии льготных программ таким образом, чтобы совокупно их доля не превышала 25 процентов выдач на первичном рынке.В этом году россиянам доступны такие виды ипотеки с господдержкой, как льготная, семейная, IT, сельская, дальневосточная и арктическая, военная, для новых регионов. Первого июля истекает срок действия двух самых популярных видов — льготной под восемь процентов и семейной под шесть процентов. К концу года дедлайн установлен и для IT-ипотеки.Общая позиция по вопросу изменения условий льготных ипотечных программ будет вырабатываться рабочей группой на площадке Минфина с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты.Эксперты считают, что целью пролонгации ныне действующих ипотечных госпрограмм будет поддержка отдельных групп населения, при этом комплексный и адресный подход в льготной ипотеке будет более рациональным, чем географический.
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минфин рф, ипотека, льготная ипотека
Минфин РФ, ипотека, льготная ипотека
Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки, пишет СМИ
"Известия": Минфин планирует сократить долю льготной ипотеки до 25 процентов
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
Минфин разрабатывает предложения по будущему ипотечных программ с господдержкой с сокращением их доли с уровня примерно 90 процентов до 25 процентов, пишут "Известия"
.
Как пояснил источник, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей.
Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой с 1 марта
При этом в ведомстве считают важным выработать критерии льготных программ таким образом, чтобы совокупно их доля не превышала 25 процентов выдач на первичном рынке.
В этом году россиянам доступны такие виды ипотеки с господдержкой, как льготная, семейная, IT, сельская, дальневосточная и арктическая, военная, для новых регионов. Первого июля истекает срок действия двух самых популярных видов — льготной под восемь процентов и семейной под шесть процентов. К концу года дедлайн установлен и для IT-ипотеки.
Общая позиция по вопросу изменения условий льготных ипотечных программ будет вырабатываться рабочей группой на площадке Минфина с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты.
Эксперты считают, что целью пролонгации ныне действующих ипотечных госпрограмм будет поддержка отдельных групп населения, при этом комплексный и адресный подход в льготной ипотеке будет более рациональным, чем географический.