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В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады полуострова - 27.02.2024, ПРАЙМ
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В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады полуострова
В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады полуострова - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады полуострова
Рабочая группа крымского парламента подготовила документы по нанесенному Украиной ущербу бюджетной системе Крыма из-за энергетической блокады полуострова,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T06:50+0300
2024-02-27T06:50+0300
крым
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев- ПРАЙМ. Рабочая группа крымского парламента подготовила документы по нанесенному Украиной ущербу бюджетной системе Крыма из-за энергетической блокады полуострова, уточнив сумму для искового заявления, сказал РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. "3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей – предварительные расчеты показывают нанесенный ущерб всей бюджетной системе. Эти документы рабочая группа передает представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления", - сказал Трофимов. Помимо этого, Общественной палатой Крыма готовятся исковые заявления от физических лиц за нанесенный ущерб, добавил он. Предварительно там сумма ущерба составит около 2 триллионов рублей, заявлял ранее глава парламента Владимир Константинов. Также, свои иски подадут пострадавшие от отключения электричества юридические лица, отметил Трофимов. Ранее Арбитражный суд Крыма ранее удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова - предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба предварительно порядка 2 триллионов рублей.
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крым, украина, россия
КРЫМ, УКРАИНА, РОССИЯ
06:50 27.02.2024
 
В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады полуострова

Ущерб бюджету от энергоблокады Крыма оценен в сумму 1,157 триллиона рублей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев- ПРАЙМ. Рабочая группа крымского парламента подготовила документы по нанесенному Украиной ущербу бюджетной системе Крыма из-за энергетической блокады полуострова, уточнив сумму для искового заявления, сказал РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
"3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей – предварительные расчеты показывают нанесенный ущерб всей бюджетной системе. Эти документы рабочая группа передает представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления", - сказал Трофимов.
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10 декабря 2020, 00:25
Помимо этого, Общественной палатой Крыма готовятся исковые заявления от физических лиц за нанесенный ущерб, добавил он. Предварительно там сумма ущерба составит около 2 триллионов рублей, заявлял ранее глава парламента Владимир Константинов. Также, свои иски подадут пострадавшие от отключения электричества юридические лица, отметил Трофимов.
Ранее Арбитражный суд Крыма ранее удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова - предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба предварительно порядка 2 триллионов рублей.
 
КРЫМУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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