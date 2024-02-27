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Литва ужесточает проверку зерна из России и Белоруссии - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Литва ужесточает проверку зерна из России и Белоруссии
Литва ужесточает проверку зерна из России и Белоруссии - 27.02.2024, ПРАЙМ
Литва ужесточает проверку зерна из России и Белоруссии
Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T05:57+0300
2024-02-27T05:58+0300
литва
зерно
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства. "Реагируя на ситуацию в регионе министерство сельского хозяйства предпринимает меры по ужесточению контроля за зерном, импортируемым из России и других стран повышенного риска. Ужесточенные меры будут применяться как к продукции, импортируемой в Литву, так и вывозимой транзитом через Клайпедский порт", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что меры касаются зерновых культур и изделий из них, в частности, круп, муки, отрубей из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. "Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с ввозимой продукцией. Продукция будет проверена на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также будут проведены тесты для определения происхождения продукции", - сообщили в министерстве. На прошлой неделе парламент соседней Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года.
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литва, зерно
ЛИТВА, зерно
05:57 27.02.2024 (обновлено: 05:58 27.02.2024)
 
Литва ужесточает проверку зерна из России и Белоруссии

Литва ужесточает проверку ввозимого и транзитного зерна из России и Белоруссии

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства.
"Реагируя на ситуацию в регионе министерство сельского хозяйства предпринимает меры по ужесточению контроля за зерном, импортируемым из России и других стран повышенного риска. Ужесточенные меры будут применяться как к продукции, импортируемой в Литву, так и вывозимой транзитом через Клайпедский порт", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Отмечается, что меры касаются зерновых культур и изделий из них, в частности, круп, муки, отрубей из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
"Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с ввозимой продукцией. Продукция будет проверена на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также будут проведены тесты для определения происхождения продукции", - сообщили в министерстве.
На прошлой неделе парламент соседней Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года.
 
ЛИТВАзерно
 
 
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