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Литва ужесточает проверку зерна из России и Белоруссии

Литва ужесточает проверку зерна из России и Белоруссии - 27.02.2024, ПРАЙМ

Литва ужесточает проверку зерна из России и Белоруссии

Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T05:57+0300

2024-02-27T05:57+0300

2024-02-27T05:58+0300

литва

зерно

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства. "Реагируя на ситуацию в регионе министерство сельского хозяйства предпринимает меры по ужесточению контроля за зерном, импортируемым из России и других стран повышенного риска. Ужесточенные меры будут применяться как к продукции, импортируемой в Литву, так и вывозимой транзитом через Клайпедский порт", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что меры касаются зерновых культур и изделий из них, в частности, круп, муки, отрубей из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. "Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с ввозимой продукцией. Продукция будет проверена на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также будут проведены тесты для определения происхождения продукции", - сообщили в министерстве. На прошлой неделе парламент соседней Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года.

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литва, зерно