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Минфин Канады поддержал позицию США по активам России
Минфин Канады поддержал позицию США по активам России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Минфин Канады поддержал позицию США по активам России
Министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд сообщила о полном согласии со своей американской коллегой Джанет Йеллен по вопросу конфискации суверенных... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T18:25+0300
2024-02-27T18:25+0300
2024-02-27T18:25+0300
канада
минфин
замороженные российские активы
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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд сообщила о полном согласии со своей американской коллегой Джанет Йеллен по вопросу конфискации суверенных российских активов."Мы участвуем в работе, направленной на то, чтобы сделать следующий шаг и конфисковать эти активы. Я тесно сотрудничаю с министром Йеллен, и мы с ней на 100% находимся в согласии", — сообщила она журналистам по вторник.По словам Фриланд, другие союзники Украины также поддерживают идею использования активов РФ для поддержки Киева.Ранее в МВФ предупредили, что конфискация Западом суверенных российских активов несет угрозу международной валютной системе и риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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канада, минфин, замороженные российские активы
КАНАДА, Минфин, замороженные российские активы
Минфин Канады поддержал позицию США по активам России
Минфин Канады заявила о согласии с США по вопросу о конфискации активов России
ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд сообщила о полном согласии со своей американской коллегой Джанет Йеллен по вопросу конфискации суверенных российских активов.
"Мы участвуем в работе, направленной на то, чтобы сделать следующий шаг и конфисковать эти активы. Я тесно сотрудничаю с министром Йеллен, и мы с ней на 100% находимся в согласии", — сообщила она журналистам по вторник.
Йеллен признала риски для финансовой стабильности из-за российских активов
По словам Фриланд, другие союзники Украины также поддерживают идею использования активов РФ для поддержки Киева.
Ранее в МВФ предупредили, что конфискация Западом суверенных российских активов несет угрозу международной валютной системе и риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
В октябре 2022 года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.