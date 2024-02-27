https://1prime.ru/20240227/minfinkanada-844601038.html

Минфин Канады поддержал позицию США по активам России

Минфин Канады поддержал позицию США по активам России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Минфин Канады поддержал позицию США по активам России

Министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд сообщила о полном согласии со своей американской коллегой Джанет Йеллен по вопросу конфискации суверенных... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T18:25+0300

2024-02-27T18:25+0300

2024-02-27T18:25+0300

канада

минфин

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд сообщила о полном согласии со своей американской коллегой Джанет Йеллен по вопросу конфискации суверенных российских активов."Мы участвуем в работе, направленной на то, чтобы сделать следующий шаг и конфисковать эти активы. Я тесно сотрудничаю с министром Йеллен, и мы с ней на 100% находимся в согласии", — сообщила она журналистам по вторник.По словам Фриланд, другие союзники Украины также поддерживают идею использования активов РФ для поддержки Киева.Ранее в МВФ предупредили, что конфискация Западом суверенных российских активов несет угрозу международной валютной системе и риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20240227/finance-844590847.html

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канада, минфин, замороженные российские активы