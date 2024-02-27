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НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг
НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг - 27.02.2024, ПРАЙМ
НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг
НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Associated Press. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:29+0300
2024-02-27T13:29+0300
2024-02-27T13:29+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Associated Press."Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - сказал Столтенберг.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
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нато, украина, военные
НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг
Столтенберг: планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Associated Press.
"Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - сказал Столтенберг.
"Безумие". Во Франции ужаснулись перспективе развязывания войны с Россией
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.
Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.