https://1prime.ru/20240227/nato-844578636.html

НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг

НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг - 27.02.2024, ПРАЙМ

НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг

НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Associated Press. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:29+0300

2024-02-27T13:29+0300

2024-02-27T13:29+0300

нато

украина

военные

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Associated Press."Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - сказал Столтенберг.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.

https://1prime.ru/20240227/france-844548589.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, военные