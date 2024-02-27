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НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг - 27.02.2024, ПРАЙМ
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НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг
НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг - 27.02.2024, ПРАЙМ
НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг
НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Associated Press. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:29+0300
2024-02-27T13:29+0300
нато
украина
военные
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Associated Press."Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - сказал Столтенберг.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
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нато, украина, военные
НАТО, УКРАИНА, военные
13:29 27.02.2024
 
НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил Столтенберг

Столтенберг: планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Associated Press.
"Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - сказал Столтенберг.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
"Безумие". Во Франции ужаснулись перспективе развязывания войны с Россией
10:24
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.
Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
 
НАТОУКРАИНАвоенные
 
 
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