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Названы наиболее популярные товары в качестве подарка на 23 февраля

Названы наиболее популярные товары в качестве подарка на 23 февраля - 27.02.2024, ПРАЙМ

Названы наиболее популярные товары в качестве подарка на 23 февраля

"Традиционные" подарки мужчинам на 23 февраля в виде носков и средств для бритья теряют популярность, в лидерах в этом году оказалась техника и спортивные... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T05:51+0300

2024-02-27T05:51+0300

2024-02-27T05:51+0300

подарки

торговля

23 февраля

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Традиционные" подарки мужчинам на 23 февраля в виде носков и средств для бритья теряют популярность, в лидерах в этом году оказалась техника и спортивные товары, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". Уточняется, что было проанализировано более 35 миллионов чеков, которые выдавали в магазинах с 1 по 25 февраля 2024 года. В обзор попали покупки более чем из 60 тысяч торговых точек России. "Аналитики "Контур.Маркета" выяснили, какие подарки ко Дню защитника Отечества были в тренде в 2024 году среди россиян. ... В 2024 году по сравнению с 2023 годом россияне чаще дарили электронику (+31%) и спорттовары (+17%). А вот средства для бритья (-39%), носки (-15%) и алкоголь (-4%) в качестве подарков для мужчин теряют популярность", - говорится в исследовании. "Кажется, россияне устали от "традиционных" подарков к 23 февраля и даже готовы потратить больше, чтобы купить к празднику что-то особенное", - полагает аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина, отмечая, что "в лидерах по популярности" две категории товаров. "На первом месте полезные гаджеты... Сразу за ними — товары для поддержания здорового образа жизни: мелкая экипировка для зимних видов спорта и спортивный инвентарь", - указывает она.

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подарки, торговля, 23 февраля