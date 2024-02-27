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Названы наиболее популярные товары в качестве подарка на 23 февраля
Названы наиболее популярные товары в качестве подарка на 23 февраля - 27.02.2024, ПРАЙМ
Названы наиболее популярные товары в качестве подарка на 23 февраля
"Традиционные" подарки мужчинам на 23 февраля в виде носков и средств для бритья теряют популярность, в лидерах в этом году оказалась техника и спортивные... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T05:51+0300
2024-02-27T05:51+0300
2024-02-27T05:51+0300
подарки
торговля
23 февраля
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Традиционные" подарки мужчинам на 23 февраля в виде носков и средств для бритья теряют популярность, в лидерах в этом году оказалась техника и спортивные товары, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". Уточняется, что было проанализировано более 35 миллионов чеков, которые выдавали в магазинах с 1 по 25 февраля 2024 года. В обзор попали покупки более чем из 60 тысяч торговых точек России. "Аналитики "Контур.Маркета" выяснили, какие подарки ко Дню защитника Отечества были в тренде в 2024 году среди россиян. ... В 2024 году по сравнению с 2023 годом россияне чаще дарили электронику (+31%) и спорттовары (+17%). А вот средства для бритья (-39%), носки (-15%) и алкоголь (-4%) в качестве подарков для мужчин теряют популярность", - говорится в исследовании. "Кажется, россияне устали от "традиционных" подарков к 23 февраля и даже готовы потратить больше, чтобы купить к празднику что-то особенное", - полагает аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина, отмечая, что "в лидерах по популярности" две категории товаров. "На первом месте полезные гаджеты... Сразу за ними — товары для поддержания здорового образа жизни: мелкая экипировка для зимних видов спорта и спортивный инвентарь", - указывает она.
/20240223/843150060.html
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подарки, торговля, 23 февраля
подарки, торговля, 23 февраля
Названы наиболее популярные товары в качестве подарка на 23 февраля
"Контур.Маркет": техника и спорттовары вытесняют носки в качестве подарка на 23 февраля
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Традиционные" подарки мужчинам на 23 февраля в виде носков и средств для бритья теряют популярность, в лидерах в этом году оказалась техника и спортивные товары, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет".
Уточняется, что было проанализировано более 35 миллионов чеков, которые выдавали в магазинах с 1 по 25 февраля 2024 года. В обзор попали покупки более чем из 60 тысяч торговых точек России.
СМИ подсчитали среднюю стоимость набора для подарка на 23 февраля
"Аналитики "Контур.Маркета" выяснили, какие подарки ко Дню защитника Отечества были в тренде в 2024 году среди россиян. ... В 2024 году по сравнению с 2023 годом россияне чаще дарили электронику (+31%) и спорттовары (+17%). А вот средства для бритья (-39%), носки (-15%) и алкоголь (-4%) в качестве подарков для мужчин теряют популярность", - говорится в исследовании.
"Кажется, россияне устали от "традиционных" подарков к 23 февраля и даже готовы потратить больше, чтобы купить к празднику что-то особенное", - полагает аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина, отмечая, что "в лидерах по популярности" две категории товаров. "На первом месте полезные гаджеты... Сразу за ними — товары для поддержания здорового образа жизни: мелкая экипировка для зимних видов спорта и спортивный инвентарь", - указывает она.