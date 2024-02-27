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Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
Польша не намерена направлять своих солдат на Украину, заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:12+0300
2024-02-27T12:12+0300
польша
нато
военные
украина
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ВАРШАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Польша не намерена направлять своих солдат на Украину, заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat."В Польше нет такого проекта и идеи", - отметил замминистра.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Тем не менее, польский президент Анджей Дуда отмечал, что страны Североатлантического альянса до сих пор не достигли договоренностей относительно отправки своих военных.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
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польша, нато, военные, украина
ПОЛЬША, НАТО, военные, УКРАИНА
12:12 27.02.2024
 
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину

Томчик: Польша не собирается направлять своих солдат на Украину

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Польша не намерена направлять своих солдат на Украину, заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.
"В Польше нет такого проекта и идеи", - отметил замминистра.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Ле Пен раскритиковала заявление Макрона об отправке солдат на Украину
11:23
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.
Тем не менее, польский президент Анджей Дуда отмечал, что страны Североатлантического альянса до сих пор не достигли договоренностей относительно отправки своих военных.
Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
 
ПОЛЬШАНАТОвоенныеУКРАИНА
 
 
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