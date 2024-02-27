https://1prime.ru/20240227/poland-844566858.html

Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину

Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ

Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину

Польша не намерена направлять своих солдат на Украину, заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:12+0300

2024-02-27T12:12+0300

2024-02-27T12:12+0300

польша

нато

военные

украина

https://1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ce9d471045a100912dd35f6a13167306.jpg

ВАРШАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Польша не намерена направлять своих солдат на Украину, заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat."В Польше нет такого проекта и идеи", - отметил замминистра.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские страны планируют на основе двусторонних договоренностей направить на Украину своих солдат.Тем не менее, польский президент Анджей Дуда отмечал, что страны Североатлантического альянса до сих пор не достигли договоренностей относительно отправки своих военных.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.

/20240227/france-844552651.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, нато, военные, украина