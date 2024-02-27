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Польша готова софинансировать отправку излишков украинского зерна - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Польша готова софинансировать отправку излишков украинского зерна
Польша готова софинансировать отправку излишков украинского зерна - 27.02.2024, ПРАЙМ
Польша готова софинансировать отправку излишков украинского зерна
Власти Польши готовы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков украинского зерна нуждающимся странам, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:25+0300
2024-02-27T17:25+0300
польша
зерно
украинское зерно
экспорт
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Польши готовы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков украинского зерна нуждающимся странам, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Праге по итогам встречи глав правительств Вышеградской группы. По словам Туска, сейчас много говорят о необходимости организации помощи голодающим странам. Польша готова софинансировать закупки продуктов и сельхозтоваров, чтобы их отправлять дальше в качестве гуманитарной помощи"В Европе сегодня 20 с лишним миллионов тонн излишков зерна. И это перед летними сборами. Только в Польше 9 миллионов тонн. Столько лежит на наших складах. Украинское зерно в два-три раза дешевле производимого в Европе", — напомнил Туск. Как заверил польский премьер, поддержка Украины не должна продолжаться за счет фермеров и всего аграрного сектора Европы, оказавшихся под угрозой из-за наплыва украинских сельскохозяйственных товаров.
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польша, зерно, украинское зерно, экспорт
ПОЛЬША, зерно, украинское зерно, экспорт
17:25 27.02.2024
 
Польша готова софинансировать отправку излишков украинского зерна

Польша готова помочь отправить излишки украинского зерна нуждающимся странам

© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EPДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EP
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Польши готовы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков украинского зерна нуждающимся странам, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Праге по итогам встречи глав правительств Вышеградской группы.
По словам Туска, сейчас много говорят о необходимости организации помощи голодающим странам. Польша готова софинансировать закупки продуктов и сельхозтоваров, чтобы их отправлять дальше в качестве гуманитарной помощи
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС
17:03
"В Европе сегодня 20 с лишним миллионов тонн излишков зерна. И это перед летними сборами. Только в Польше 9 миллионов тонн. Столько лежит на наших складах. Украинское зерно в два-три раза дешевле производимого в Европе", — напомнил Туск.
Как заверил польский премьер, поддержка Украины не должна продолжаться за счет фермеров и всего аграрного сектора Европы, оказавшихся под угрозой из-за наплыва украинских сельскохозяйственных товаров.
 
ПОЛЬШАзерноукраинское зерноэкспорт
 
 
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