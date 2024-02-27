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Польша готова софинансировать отправку излишков украинского зерна

Польша готова софинансировать отправку излишков украинского зерна - 27.02.2024, ПРАЙМ

Польша готова софинансировать отправку излишков украинского зерна

Власти Польши готовы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков украинского зерна нуждающимся странам, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:25+0300

2024-02-27T17:25+0300

2024-02-27T17:25+0300

польша

зерно

украинское зерно

экспорт

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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Польши готовы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков украинского зерна нуждающимся странам, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Праге по итогам встречи глав правительств Вышеградской группы. По словам Туска, сейчас много говорят о необходимости организации помощи голодающим странам. Польша готова софинансировать закупки продуктов и сельхозтоваров, чтобы их отправлять дальше в качестве гуманитарной помощи"В Европе сегодня 20 с лишним миллионов тонн излишков зерна. И это перед летними сборами. Только в Польше 9 миллионов тонн. Столько лежит на наших складах. Украинское зерно в два-три раза дешевле производимого в Европе", — напомнил Туск. Как заверил польский премьер, поддержка Украины не должна продолжаться за счет фермеров и всего аграрного сектора Европы, оказавшихся под угрозой из-за наплыва украинских сельскохозяйственных товаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, зерно, украинское зерно, экспорт