https://1prime.ru/20240227/russia-844549412.html

Путин оценил вклад движения русофилов в недопущение изоляции России

Путин оценил вклад движения русофилов в недопущение изоляции России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Путин оценил вклад движения русофилов в недопущение изоляции России

Международное движение русофилов вносит значимый вклад в противодействие попыткам западных стран добиться изоляции России, заявил президент страны Владимир... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T10:41+0300

2024-02-27T10:41+0300

2024-02-27T10:44+0300

россия

русофилы

владимир путин

https://1prime.ru/img/84309/61/843096126_0:0:2790:1569_1920x0_80_0_0_9ee8876ae31080908f20ff54ee267b0f.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международное движение русофилов вносит значимый вклад в противодействие попыткам западных стран добиться изоляции России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе обращения к участникам Второго конгресса Международного движения русофилов.По словам главы государства, движение русофилов способствует разрушению пропагандистских мифов, а также помогает распространять за рубежом правдивую информацию о происходящем в России."Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", - отметил президент.Отмечается, что Второй конгресс Международного движения русофилов приступил к работе 27 февраля. Он объединил более 350 представителей из 130 стран мира.

/20240226/844504171.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, русофилы, владимир путин