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Путин оценил вклад движения русофилов в недопущение изоляции России - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил вклад движения русофилов в недопущение изоляции России
Путин оценил вклад движения русофилов в недопущение изоляции России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Путин оценил вклад движения русофилов в недопущение изоляции России
Международное движение русофилов вносит значимый вклад в противодействие попыткам западных стран добиться изоляции России, заявил президент страны Владимир... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:41+0300
2024-02-27T10:44+0300
россия
русофилы
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международное движение русофилов вносит значимый вклад в противодействие попыткам западных стран добиться изоляции России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе обращения к участникам Второго конгресса Международного движения русофилов.По словам главы государства, движение русофилов способствует разрушению пропагандистских мифов, а также помогает распространять за рубежом правдивую информацию о происходящем в России."Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", - отметил президент.Отмечается, что Второй конгресс Международного движения русофилов приступил к работе 27 февраля. Он объединил более 350 представителей из 130 стран мира.
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россия, русофилы, владимир путин
РОССИЯ, Русофилы, Владимир Путин
10:41 27.02.2024 (обновлено: 10:44 27.02.2024)
 
Путин оценил вклад движения русофилов в недопущение изоляции России

Путин: движение русофилов препятствует попыткам Запада добиться изоляции России

© РИА Новости . POOL/Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . POOL/Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международное движение русофилов вносит значимый вклад в противодействие попыткам западных стран добиться изоляции России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе обращения к участникам Второго конгресса Международного движения русофилов.
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По словам главы государства, движение русофилов способствует разрушению пропагандистских мифов, а также помогает распространять за рубежом правдивую информацию о происходящем в России.
"Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", - отметил президент.
Отмечается, что Второй конгресс Международного движения русофилов приступил к работе 27 февраля. Он объединил более 350 представителей из 130 стран мира.
 
РОССИЯРусофилыВладимир Путин
 
 
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