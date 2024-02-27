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ВЦИОМ узнал, что значит для россиян социальная справедливость

ВЦИОМ узнал, что значит для россиян социальная справедливость - 27.02.2024, ПРАЙМ

ВЦИОМ узнал, что значит для россиян социальная справедливость

Россияне определили, что для них социальная справедливость - это в первую очередь социальные гарантии (50%), следует из результатов опроса ВЦИОМ. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T11:07+0300

2024-02-27T11:07+0300

2024-02-27T11:07+0300

россия

вциом

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россияне определили, что для них социальная справедливость - это в первую очередь социальные гарантии (50%), следует из результатов опроса ВЦИОМ.Социальные гарантии (50%) являются приоритетом для россиян в определении социальной справедливости. В то же время для 23% респондентов социальная справедливость определяется через экономические гарантии, для 14% - правовые гарантии, для 7% - гарантии стабильности и развития и для 4% - гарантии власти.Треть россиян (31%) согласны с тем, что социальная справедливость состоит в равенстве всех перед законом.Экономическая модель социальной справедливости (нет богатых и бедных) привлекает 16% опрошенных, так же, как и трудовая модель - положение каждого должно определяться результатами его труда (16%), следует из данных, опубликованных на сайте ВЦИОМ.По мнению молодежи до 25 лет, социальная справедливость предполагает создание условий для того, чтобы каждый мог достичь всего, на что способен (26%). При этом каждый десятый респондент убежден, что социальной справедливости не существует.Согласно опросу ВЦИОМ, четверть россиян (26%) считает, что за последний год общество стало более социально справедливым.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 февраля 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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россия, вциом