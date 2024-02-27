https://1prime.ru/20240227/russia-844557806.html
Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина
Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина - 27.02.2024, ПРАЙМ
Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором традиционно сообщается направление стратегического развития страны, покажут в... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:03+0300
2024-02-27T12:03+0300
2024-02-27T12:03+0300
россия
обращение
https://1prime.ru/img/83255/06/832550631_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1c5f97ca29f6d58039c9c28f35c250d3.jpg
ПЕРМЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором традиционно сообщается направление стратегического развития страны, покажут в кинотеатре Перми, чтобы его услышало как можно больше жителей, рассказал агентству РИА Новости представитель "Синема 5".Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что ежегодное обращение президента к Федеральному собранию состоится 29 февраля."Мы считаем, что в современных условиях важно, чтобы те важные тезисы, которые озвучит президент, услышали как можно больше жителей нашей страны. Послание Федеральному собранию уже традиционно задает направление стратегического развития страны. Считаем, что с помощью таких массовых показов мы внесем свой вклад в укрепление и объединение нашего общества", - отметил собеседник агентства.Согласно информации на сайте сети кинотеатр, показ послания российского лидера пройдет в кинотеатре в торговом центре "iMALL Эспланада". Посетить показ можно будет бесплатно при условии наличия свободных мест в зале.По словам представителя сети, пермяки активно бронируют места в зале, на данный момент забронировано более 50 процентов.Сообщается, что помимо Перми послание президента покажут в кинотеатрах еще 16 российских городов.
/20240220/843123046.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83255/06/832550631_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_045c2c0eee0c2d77c7033f4ae5ee07af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обращение
Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина
Жители Перми забронировали более 50% мест в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина
ПЕРМЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором традиционно сообщается направление стратегического развития страны, покажут в кинотеатре Перми, чтобы его услышало как можно больше жителей, рассказал агентству РИА Новости представитель "Синема 5".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что ежегодное обращение президента к Федеральному собранию состоится 29 февраля.
"Мы считаем, что в современных условиях важно, чтобы те важные тезисы, которые озвучит президент, услышали как можно больше жителей нашей страны. Послание Федеральному собранию уже традиционно задает направление стратегического развития страны. Считаем, что с помощью таких массовых показов мы внесем свой вклад в укрепление и объединение нашего общества", - отметил собеседник агентства.
Путин озвучит в послании Федеральному Собранию задачи на шесть лет
Согласно информации на сайте сети кинотеатр, показ послания российского лидера пройдет в кинотеатре в торговом центре "iMALL Эспланада". Посетить показ можно будет бесплатно при условии наличия свободных мест в зале.
По словам представителя сети, пермяки активно бронируют места в зале, на данный момент забронировано более 50 процентов.
Сообщается, что помимо Перми послание президента покажут в кинотеатрах еще 16 российских городов.