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Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина
Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина - 27.02.2024, ПРАЙМ
Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором традиционно сообщается направление стратегического развития страны, покажут в... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:03+0300
2024-02-27T12:03+0300
россия
обращение
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ПЕРМЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором традиционно сообщается направление стратегического развития страны, покажут в кинотеатре Перми, чтобы его услышало как можно больше жителей, рассказал агентству РИА Новости представитель "Синема 5".Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что ежегодное обращение президента к Федеральному собранию состоится 29 февраля."Мы считаем, что в современных условиях важно, чтобы те важные тезисы, которые озвучит президент, услышали как можно больше жителей нашей страны. Послание Федеральному собранию уже традиционно задает направление стратегического развития страны. Считаем, что с помощью таких массовых показов мы внесем свой вклад в укрепление и объединение нашего общества", - отметил собеседник агентства.Согласно информации на сайте сети кинотеатр, показ послания российского лидера пройдет в кинотеатре в торговом центре "iMALL Эспланада". Посетить показ можно будет бесплатно при условии наличия свободных мест в зале.По словам представителя сети, пермяки активно бронируют места в зале, на данный момент забронировано более 50 процентов.Сообщается, что помимо Перми послание президента покажут в кинотеатрах еще 16 российских городов.
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россия, обращение
РОССИЯ, обращение
12:03 27.02.2024
 
Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина

Жители Перми забронировали более 50% мест в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкXXVIII кинофестиваль "Окно в Европу". День третий
XXVIII кинофестиваль Окно в Европу. День третий - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ПЕРМЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором традиционно сообщается направление стратегического развития страны, покажут в кинотеатре Перми, чтобы его услышало как можно больше жителей, рассказал агентству РИА Новости представитель "Синема 5".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что ежегодное обращение президента к Федеральному собранию состоится 29 февраля.
"Мы считаем, что в современных условиях важно, чтобы те важные тезисы, которые озвучит президент, услышали как можно больше жителей нашей страны. Послание Федеральному собранию уже традиционно задает направление стратегического развития страны. Считаем, что с помощью таких массовых показов мы внесем свой вклад в укрепление и объединение нашего общества", - отметил собеседник агентства.
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20 февраля, 19:04
Согласно информации на сайте сети кинотеатр, показ послания российского лидера пройдет в кинотеатре в торговом центре "iMALL Эспланада". Посетить показ можно будет бесплатно при условии наличия свободных мест в зале.
По словам представителя сети, пермяки активно бронируют места в зале, на данный момент забронировано более 50 процентов.
Сообщается, что помимо Перми послание президента покажут в кинотеатрах еще 16 российских городов.
 
РОССИЯобращение
 
 
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