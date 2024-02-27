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Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина

Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина - 27.02.2024, ПРАЙМ

Жители Перми бронируют места в кинотеатре, чтобы увидеть послание Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором традиционно сообщается направление стратегического развития страны, покажут в... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:03+0300

2024-02-27T12:03+0300

2024-02-27T12:03+0300

россия

обращение

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ПЕРМЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором традиционно сообщается направление стратегического развития страны, покажут в кинотеатре Перми, чтобы его услышало как можно больше жителей, рассказал агентству РИА Новости представитель "Синема 5".Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что ежегодное обращение президента к Федеральному собранию состоится 29 февраля."Мы считаем, что в современных условиях важно, чтобы те важные тезисы, которые озвучит президент, услышали как можно больше жителей нашей страны. Послание Федеральному собранию уже традиционно задает направление стратегического развития страны. Считаем, что с помощью таких массовых показов мы внесем свой вклад в укрепление и объединение нашего общества", - отметил собеседник агентства.Согласно информации на сайте сети кинотеатр, показ послания российского лидера пройдет в кинотеатре в торговом центре "iMALL Эспланада". Посетить показ можно будет бесплатно при условии наличия свободных мест в зале.По словам представителя сети, пермяки активно бронируют места в зале, на данный момент забронировано более 50 процентов.Сообщается, что помимо Перми послание президента покажут в кинотеатрах еще 16 российских городов.

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россия, обращение