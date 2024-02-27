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В Госдуме просят "Яндекс Такси" разъяснить правила перевозки детей

В Госдуме просят "Яндекс Такси" разъяснить правила перевозки детей - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Госдуме просят "Яндекс Такси" разъяснить правила перевозки детей

Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") обратилась к гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому с просьбой провести разъяснительную работу с... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T07:58+0300

2024-02-27T07:58+0300

2024-02-27T07:58+0300

госдума

такси

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") обратилась к гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому с просьбой провести разъяснительную работу с сотрудниками "Яндекс Такси" о недопустимости высаживания детей старше 7 лет из-за отсутствия в машине детского кресла с системой ISOFIX, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Ко мне, как к депутату Государственной Думы, поступило обращение <...> по вопросу неправомерного отказа водителей такси "Яндекс" в перевозке детей старше 7 лет в отсутствие детских удерживающих систем ISOFIX <...> Прошу Вас принять меры для проведения разъяснительной работы с сотрудниками сервиса "Яндекс Такси" в целях недопущения массового нарушения прав малолетних граждан", - сказано в документе. В обращении отмечается, что в Москве и других регионах родители детей старше 7 лет массово столкнулись с проблемой отказов водителей такси перевозить детей с использованием ремней безопасности, из-за чего родители вынуждены нести дополнительные расходы, связанные как с отменой прибывшего на место такси, так и с вызовом новой машины. "Более того, во время ожидания новой машины, дети вынуждены находится под дождем и на морозе, что не является допустимым", - подчеркивается в тексте документа. Также там напоминается, что действующим законодательством не содержится обязательного требования на наличие удерживающих систем и предусмотрен альтернативный вариант перевозки детей в возрасте от 7 лет с использованием ремней безопасности.

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госдума, такси