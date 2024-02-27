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"Ростелеком" выведет на IPO одну из дочерних компаний

"Ростелеком" выведет на IPO одну из дочерних компаний - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Ростелеком" выведет на IPO одну из дочерних компаний

"Ростелеком" во втором полугодии 2024 года выведет на IPO одну из дочерних компаний и видит потенциал еще для нескольких, заявил глава компании Михаил Осеевский | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T16:16+0300

2024-02-27T16:16+0300

2024-02-27T16:17+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Ростелеком" во втором полугодии 2024 года выведет на IPO одну из дочерних компаний и видит потенциал еще для нескольких, заявил глава компании Михаил Осеевский во время конференц-колла по финансовым результатам за 2023 год. "Мы весьма удовлетворены теми темпами восстановления капитализации компании, которые мы видим в последнее время. Считаем тем не менее, что текущее уровень не отражает объективную стоимость компаний, исходя из аналогов и потенциалов роста. Вы знаете, что наша стратегия предполагает вывод на IPO целого ряда дочерних компаний. Во второй половине года мы такой опыт уже реализуем, но он будет не единственным", - сказал Осеевский. "Я хотел бы уточнить, что мы говорили о том, что мы в этом году планируем вывести одну компанию, но видим потенциал для нескольких. Сегодня говорить о какой-то бы конкретике было бы неправильно", - пояснил позже глава "Ростелекома". Осеевский также отметил, что "в ближайшие годы стоимость "Ростелекома" должна существенно скорректироваться и отражать реальную стоимость этого актива для акционеров". Ранее в феврале глава компании сообщал, что "Ростелеком" планирует вывести одну из своих "дочек" на IPO в 2024 году. При этом он не уточнял о какой именно компании и пакете акций идет речь. О планах привлечь стратегических партнеров и публичный капитал в отдельные бизнесы через механизм IPO "Ростелеком" указывал в стратегии развития компании до 2025 года. В 2021 году руководство компании представило одобренную советом директоров обновленную стратегию развития до 2025 года. Предполагалось, что в рамках стратегии "Ростелеком" увеличит выручку более чем до 700 миллиардов рублей в 2025 году, а чистую прибыль - вдвое. Также предполагалось, что доля в выручке от кластеров и новых цифровых продуктов составит 25%. Показатель рентабельности OIBDA за пять лет планировалось улучшить более чем до 40% за счет повышения внутренней эффективности и сдерживания роста операционных затрат.

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россия, ростелеком, ipo