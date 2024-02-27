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Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в работе Telegram
Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в работе Telegram - 27.02.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в работе Telegram
Роскомнадзор сообщил о массовом сбое в работе мессенджера Telegram на территории России, США, Германии и других стран. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:12+0300
2024-02-27T13:12+0300
2024-02-27T13:17+0300
россия
сбой в работе telegram
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил о массовом сбое в работе мессенджера Telegram на территории России, США, Германии и других стран."Специалисты ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору - ред.) фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Проблемы фиксируются также в США, Германии и других странах", - сказано в заявлении.Ранее сервис "Сбой.рф" зафиксировал более 2,6 тысячи жалоб от российских пользователей Telegram о проблемах в работе мессенджера.Отмечается, что Сбой начался около 12.30 мск. Наибольшее число жалоб поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.По данным сервиса Downradar, большинство пользователей столкнулись с проблемами, такими как общий сбой, проблемы с загрузкой чатов, приложений и картинок, отправкой сообщений, а также с входом в мессенджер.Сообщается, что обновление Telegram вышло на AppStore за 20 часов до возникновения проблем.
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россия, сбой в работе telegram
РОССИЯ, сбой в работе Telegram
Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в работе Telegram
Роскомнадзор фиксирует массовый сбой в работе Telegram на территории России, США, Германии
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил о массовом сбое в работе мессенджера Telegram на территории России, США, Германии и других стран.
"Специалисты ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору - ред.) фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Проблемы фиксируются также в США, Германии и других странах", - сказано в заявлении.
Ранее сервис "Сбой.рф" зафиксировал более 2,6 тысячи жалоб от российских пользователей Telegram о проблемах в работе мессенджера.
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Отмечается, что Сбой начался около 12.30 мск. Наибольшее число жалоб поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным сервиса Downradar, большинство пользователей столкнулись с проблемами, такими как общий сбой, проблемы с загрузкой чатов, приложений и картинок, отправкой сообщений, а также с входом в мессенджер.
Сообщается, что обновление Telegram вышло на AppStore за 20 часов до возникновения проблем.