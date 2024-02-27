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Работа мессенджера Telegram восстанавливается, сообщили в Минцифры

Работа мессенджера Telegram восстанавливается, сообщили в Минцифры - 27.02.2024, ПРАЙМ

Работа мессенджера Telegram восстанавливается, сообщили в Минцифры

Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:03+0300

2024-02-27T14:03+0300

2024-02-27T14:21+0300

россия

telegram

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp."Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении Минцифры.Там добавили, что сбой в работе Telegram был также зафиксирован и в других странах. "Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах", - отметили в министерстве.Роскомнадзор ранее во вторник сообщал, что массовые сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются на территории России, США, Германии и других стран.

https://1prime.ru/20240227/telegram-844577845.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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