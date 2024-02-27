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Работа мессенджера Telegram восстанавливается, сообщили в Минцифры - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Работа мессенджера Telegram восстанавливается, сообщили в Минцифры
Работа мессенджера Telegram восстанавливается, сообщили в Минцифры - 27.02.2024, ПРАЙМ
Работа мессенджера Telegram восстанавливается, сообщили в Минцифры
Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:03+0300
2024-02-27T14:21+0300
россия
telegram
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp."Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении Минцифры.Там добавили, что сбой в работе Telegram был также зафиксирован и в других странах. "Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах", - отметили в министерстве.Роскомнадзор ранее во вторник сообщал, что массовые сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются на территории России, США, Германии и других стран.
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россия, telegram
РОССИЯ, Telegram
14:03 27.02.2024 (обновлено: 14:21 27.02.2024)
 
Работа мессенджера Telegram восстанавливается, сообщили в Минцифры

Минцифры: работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Мессенджер Telegram на экране телефона
 Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.
Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в работе Telegram
13:12
"Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении Минцифры.
Там добавили, что сбой в работе Telegram был также зафиксирован и в других странах. "Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах", - отметили в министерстве.
Роскомнадзор ранее во вторник сообщал, что массовые сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются на территории России, США, Германии и других стран.
 
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