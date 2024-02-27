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"Точка" планирует выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку" - 27.02.2024, ПРАЙМ
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"Точка" планирует выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку"
"Точка" планирует выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку" - 27.02.2024, ПРАЙМ
"Точка" планирует выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку"
"Точка" планирует выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку" и выплатить им 8 миллиардов рублей, замороженных на их счетах после отзыва лицензии... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T06:12+0300
2024-02-27T06:12+0300
банк точка
"киви банк"
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Точка" планирует выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку" и выплатить им 8 миллиардов рублей, замороженных на их счетах после отзыва лицензии у банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "АО "Точка" готово за свой счёт выплатить суммы, замороженные на счетах клиентов, работавших на базе банковской лицензии "Киви банка". Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Общий размер платежей от "Точки" может достичь 8 миллиардов рублей", - сказано в сообщении. "Это будет реализовано за счёт того, что "Точка" выкупит у своих клиентов права требования к "Киви" и возьмёт на себя все риски последующего взыскания этих сумм", - добавили в пресс-службе. Уточняется, если остаток на счёте был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуальному на 21 февраля 2024 года. Указывается, что всего на лицензии "Киви банка" были открыты счета у порядка 20 тысяч клиентов - это 3% от общего числа клиентов "Точки", на них хранилось 8 миллиардов рублей. "Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов - это критическая ситуация: для кого-то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса. Взять на себя значительный риск, но как можно быстрее решить проблему клиента - дело принципа", - комментирует СЕО "Точки" Андрей Завадских. В сообщении сказано, что клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ, заключившие с "Точкой" договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 миллиона рублей и остатком на счёте. Клиенты, не попадающие под критерии вкладчиков АСВ, смогут получить всю сумму, которая была на счёте на момент отзыва лицензии. На прошлой неделе банк "Точка" сообщил, что отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть его клиентов. До января 2023 года "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".
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банк точка, "киви банк"
банк Точка, "Киви банк"
06:12 27.02.2024
 
"Точка" планирует выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку"

"Точка" выкупит у своих клиентов права требования к "Киви банку" и выплатит 8 млрд рублей

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Точка" планирует выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку" и выплатить им 8 миллиардов рублей, замороженных на их счетах после отзыва лицензии у банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"АО "Точка" готово за свой счёт выплатить суммы, замороженные на счетах клиентов, работавших на базе банковской лицензии "Киви банка". Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Общий размер платежей от "Точки" может достичь 8 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.
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"Это будет реализовано за счёт того, что "Точка" выкупит у своих клиентов права требования к "Киви" и возьмёт на себя все риски последующего взыскания этих сумм", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, если остаток на счёте был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуальному на 21 февраля 2024 года. Указывается, что всего на лицензии "Киви банка" были открыты счета у порядка 20 тысяч клиентов - это 3% от общего числа клиентов "Точки", на них хранилось 8 миллиардов рублей.
"Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов - это критическая ситуация: для кого-то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса. Взять на себя значительный риск, но как можно быстрее решить проблему клиента - дело принципа", - комментирует СЕО "Точки" Андрей Завадских.
В сообщении сказано, что клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ, заключившие с "Точкой" договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 миллиона рублей и остатком на счёте. Клиенты, не попадающие под критерии вкладчиков АСВ, смогут получить всю сумму, которая была на счёте на момент отзыва лицензии.
На прошлой неделе банк "Точка" сообщил, что отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть его клиентов. До января 2023 года "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".
 
банк Точка"Киви банк"
 
 
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