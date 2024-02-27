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СМИ: глава минфина США ожидает снижение цен в 80% стран в этом году

СМИ: глава минфина США ожидает снижение цен в 80% стран в этом году - 27.02.2024, ПРАЙМ

СМИ: глава минфина США ожидает снижение цен в 80% стран в этом году

Снижение цен ожидается в 80% стран в 2024 году, передает агентство Reuters со ссылкой на выдержки речи министра финансов США Джаннет Йеллен, с которой она... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T06:22+0300

2024-02-27T06:22+0300

2024-02-27T06:22+0300

сша

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Снижение цен ожидается в 80% стран в 2024 году, передает агентство Reuters со ссылкой на выдержки речи министра финансов США Джаннет Йеллен, с которой она должна выступить на пресс-конференции перед встречей финансовых чиновников G20 в бразильском Сан-Паулу. По словам Йеллен, Международный валютный фонд и другие организации прогнозировали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которое не произошло. "Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция упала, при этом ожидается, что цены будут продолжать падать в этом году примерно в 80% стран", - передает агентство со ссылкой на слова министра. Также, согласно Йеллен, экономическая мощь США "поддерживала глобальный рост", чему способствовала политика американской администрации по поддержке компаний, пострадавших от пандемии COVID-19, и инвестиции в американское производство, чистую энергетику и инфраструктуру.

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