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СМИ: глава минфина США ожидает снижение цен в 80% стран в этом году - 27.02.2024, ПРАЙМ
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СМИ: глава минфина США ожидает снижение цен в 80% стран в этом году
СМИ: глава минфина США ожидает снижение цен в 80% стран в этом году - 27.02.2024, ПРАЙМ
СМИ: глава минфина США ожидает снижение цен в 80% стран в этом году
Снижение цен ожидается в 80% стран в 2024 году, передает агентство Reuters со ссылкой на выдержки речи министра финансов США Джаннет Йеллен, с которой она... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T06:22+0300
2024-02-27T06:22+0300
сша
минфин сша
джанет йеллен
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Снижение цен ожидается в 80% стран в 2024 году, передает агентство Reuters со ссылкой на выдержки речи министра финансов США Джаннет Йеллен, с которой она должна выступить на пресс-конференции перед встречей финансовых чиновников G20 в бразильском Сан-Паулу. По словам Йеллен, Международный валютный фонд и другие организации прогнозировали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которое не произошло. "Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция упала, при этом ожидается, что цены будут продолжать падать в этом году примерно в 80% стран", - передает агентство со ссылкой на слова министра. Также, согласно Йеллен, экономическая мощь США "поддерживала глобальный рост", чему способствовала политика американской администрации по поддержке компаний, пострадавших от пандемии COVID-19, и инвестиции в американское производство, чистую энергетику и инфраструктуру.
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сша, минфин сша, джанет йеллен, цены
США, Минфин США, Джанет Йеллен, цены
06:22 27.02.2024
 
СМИ: глава минфина США ожидает снижение цен в 80% стран в этом году

Reuters: министр финансов США Йеллен ожидает снижение цен в 80% стран в 2024 году

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Снижение цен ожидается в 80% стран в 2024 году, передает агентство Reuters со ссылкой на выдержки речи министра финансов США Джаннет Йеллен, с которой она должна выступить на пресс-конференции перед встречей финансовых чиновников G20 в бразильском Сан-Паулу.
По словам Йеллен, Международный валютный фонд и другие организации прогнозировали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которое не произошло.
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"Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция упала, при этом ожидается, что цены будут продолжать падать в этом году примерно в 80% стран", - передает агентство со ссылкой на слова министра.
Также, согласно Йеллен, экономическая мощь США "поддерживала глобальный рост", чему способствовала политика американской администрации по поддержке компаний, пострадавших от пандемии COVID-19, и инвестиции в американское производство, чистую энергетику и инфраструктуру.
 
СШАМинфин СШАДжанет Йелленцены
 
 
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