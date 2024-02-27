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Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании - 27.02.2024, ПРАЙМ
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании
Представители Соединенных Штатов "терроризируют" турецкий бизнес, сотрудничающий с Россией, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:57+0300
2024-02-27T10:57+0300
2024-02-27T11:10+0300
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АНКАРА, 27 фев – ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов "терроризируют" турецкий бизнес, сотрудничающий с Россией, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов."Информация о том, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется", - отметил дипломат.Ерхов также добавил, что подобная практика мало соответствует нормам и принципам межгосударственного общения.Ранее 1 января турецкие экспортеры сообщили об отказах турецких банков принимать денежные переводы из России. Согласно турецким источникам, отказ был связан с давлением американской стороны на Турцию.По словам посла, Москва продолжает диалог с Анкарой, а также ищет пути решения этой непростой ситуации.
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турция, россия, сша
Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании
Посол РФ в Турции: представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией
АНКАРА, 27 фев – ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов "терроризируют" турецкий бизнес, сотрудничающий с Россией, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.
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"Информация о том, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется", - отметил дипломат.
Ерхов также добавил, что подобная практика мало соответствует нормам и принципам межгосударственного общения.
Ранее 1 января турецкие экспортеры сообщили об отказах турецких банков принимать денежные переводы из России. Согласно турецким источникам, отказ был связан с давлением американской стороны на Турцию.
По словам посла, Москва продолжает диалог с Анкарой, а также ищет пути решения этой непростой ситуации.