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Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ
Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ
Вооруженные силы Украины не смогут держать оборону без помощи Соединенных Штатов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с CNN. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:38+0300
2024-02-27T10:32+0300
украина
сша
финансы
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не смогут держать оборону без помощи Соединенных Штатов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с CNN."Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", — отметил украинский лидер.Зеленский подчеркнул, что положение Украины на поле боя напрямую зависит от помощи со стороны США.Тем не менее в США заявили, что уже исчерпали средства на поддержку Украины и не могут предоставить оружие и боеприпасы, пока конгресс не утвердит новый пакет финансирования.Ранее Белый дом обратился к членам конгресса с призывом одобрить проект о выделении Киеву более 60 миллиардов долларов. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законодатели, вероятно, законопроект не одобрят.
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украина, сша, финансы, владимир зеленский
УКРАИНА, США, Финансы, Владимир Зеленский
09:38 27.02.2024 (обновлено: 10:32 27.02.2024)
 
Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ

Зеленский: ВСУ не смогут обороняться без помощи Соединенных Штатов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не смогут держать оборону без помощи Соединенных Штатов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с CNN.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
В США пожаловались на нехватку оружия для нацобороны из-за Украины
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"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", — отметил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что положение Украины на поле боя напрямую зависит от помощи со стороны США.
Тем не менее в США заявили, что уже исчерпали средства на поддержку Украины и не могут предоставить оружие и боеприпасы, пока конгресс не утвердит новый пакет финансирования.
Ранее Белый дом обратился к членам конгресса с призывом одобрить проект о выделении Киеву более 60 миллиардов долларов. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законодатели, вероятно, законопроект не одобрят.
 
УКРАИНАСШАФинансыВладимир Зеленский
 
 
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