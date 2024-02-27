https://1prime.ru/20240227/voennye-844538764.html

Военные США опубликовали свод данных о ВС России

Военные США опубликовали свод данных о ВС России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Военные США опубликовали свод данных о ВС России

Сухопутные войска США опубликовали 280-страничный свод данных, посвященный российским вооруженным силам, их структуре, вооружениям и тактике действий, при этом... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T07:16+0300

2024-02-27T07:16+0300

2024-02-27T07:16+0300

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Сухопутные войска США опубликовали 280-страничный свод данных, посвященный российским вооруженным силам, их структуре, вооружениям и тактике действий, при этом оставив за скобками конфликт на Украине.Труд "Российская тактика", который размещен, в частности, в соцсетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров"."(Публикация) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", - указывается в предисловии к материалу.Доклад содержит различные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений.В соцсети Х размещение доклада военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?"Авторы заявляют, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, "насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику".

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