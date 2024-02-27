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Военные США опубликовали свод данных о ВС России - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Военные США опубликовали свод данных о ВС России
Военные США опубликовали свод данных о ВС России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Военные США опубликовали свод данных о ВС России
Сухопутные войска США опубликовали 280-страничный свод данных, посвященный российским вооруженным силам, их структуре, вооружениям и тактике действий, при этом... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T07:16+0300
2024-02-27T07:16+0300
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Сухопутные войска США опубликовали 280-страничный свод данных, посвященный российским вооруженным силам, их структуре, вооружениям и тактике действий, при этом оставив за скобками конфликт на Украине.Труд "Российская тактика", который размещен, в частности, в соцсетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров"."(Публикация) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", - указывается в предисловии к материалу.Доклад содержит различные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений.В соцсети Х размещение доклада военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?"Авторы заявляют, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, "насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику".
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сша, россия
США, РОССИЯ
07:16 27.02.2024
 
Военные США опубликовали свод данных о ВС России

Военные США опубликовали свод данных о Вооруженных силах России

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Сухопутные войска США опубликовали 280-страничный свод данных, посвященный российским вооруженным силам, их структуре, вооружениям и тактике действий, при этом оставив за скобками конфликт на Украине.
Труд "Российская тактика", который размещен, в частности, в соцсетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".
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"(Публикация) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", - указывается в предисловии к материалу.
Доклад содержит различные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений.
В соцсети Х размещение доклада военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?"
Авторы заявляют, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, "насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику".
 
СШАРОССИЯ
 
 
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