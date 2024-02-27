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Офис Зеленского подготовил обращение о его легитимности - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Офис Зеленского подготовил обращение о его легитимности
Офис Зеленского подготовил обращение о его легитимности - 27.02.2024, ПРАЙМ
Офис Зеленского подготовил обращение о его легитимности
Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд страны для получения разъяснений о легитимности Зеленского после 20 мая по истечении срока... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T18:08+0300
2024-02-27T18:08+0300
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд страны для получения разъяснений о легитимности Зеленского после 20 мая по истечении срока действия его полномочий, пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.По информации издания, офис Зеленского хочет поставить перед Конституционным судом вопросы о возможности проведения выборов во время военного положения, а также о легитимности Зеленского по истечении срока его полномочий.По информации источников "Зеркала недели", если решение об обращении в суд будет принято, делать это будут депутаты фракции "Слуга народа"."Основным сдерживающим фактором является то, что у офиса нет уверенности в том, что они получат от Конституционного суда быстрое, а главное нужное им решение", — отмечает издание.На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
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украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
18:08 27.02.2024
 
Офис Зеленского подготовил обращение о его легитимности

"Зеркало недели": офис Зеленского подготовил сообщение о его легитимности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд страны для получения разъяснений о легитимности Зеленского после 20 мая по истечении срока действия его полномочий, пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
По информации издания, офис Зеленского хочет поставить перед Конституционным судом вопросы о возможности проведения выборов во время военного положения, а также о легитимности Зеленского по истечении срока его полномочий.
США - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
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Вчера, 21:51
По информации источников "Зеркала недели", если решение об обращении в суд будет принято, делать это будут депутаты фракции "Слуга народа".
"Основным сдерживающим фактором является то, что у офиса нет уверенности в том, что они получат от Конституционного суда быстрое, а главное нужное им решение", — отмечает издание.
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
 
УКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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