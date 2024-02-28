Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили об изменениях на табачном рынке с 1 марта - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/844591680.html
Россиян предупредили об изменениях на табачном рынке с 1 марта
Россиян предупредили об изменениях на табачном рынке с 1 марта - 28.02.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об изменениях на табачном рынке с 1 марта
С 1 марта станет обязательным наличие лицензии на производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их выпуска. Об... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T03:03+0300
2024-02-28T03:03+0300
табачная продукция
незаконный оборот табака
оборот табачной продукции
https://1prime.ru/img/77406/93/774069382_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_fe9be1262dec50806dcc66a771068747.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. С 1 марта станет обязательным наличие лицензии на производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их выпуска. Об этом агентству Прайм рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Оборот табака остается важной задачей для правительства. Поступления от продажи табачной продукции занимают не последнее место в федеральном бюджете. При этом из легального оборота выпадает до 13 процентов продаж, несмотря на обязательную маркировку.Закон о комплексном регулировании рынка табака вступил в силу с сентября. С марта наступает новый этап в борьбе государства за прозрачность движения табачной продукции: перекрытие источников поступления "левого" товара - того, что можно выпустить в условную третью смену и того, что везут из-за рубежа.Для этого, по словам эксперта, вводится обязательное лицензирование как производителей, так и импортеров. Причем производители должны зарегистрировать производственное оборудование, а также регистрировать и консервацию неиспользуемого оборудования.“В отношении импортеров вся надежда на таможню. Правда, границы со странами ЕАЭС обширны и их сложно контролировать. Поэтому акцент делается на ужесточение ответственности за продажу нелегальной продукции”, - говорит Чеглов.В целом, по его мнению, вводимые меры вполне обоснованы, но для комплексного решения проблем их надо совершенствовать и дополнять. Ведь основные потери идут от завоза более дешевой (и часто не менее качественной) продукции из сопредельных стран участниц ЕАЭС. Необходим единый подход к налогообложению табачной продукции в рамках союза. Также нужен народный контроль на местах, в глубинке, а для этого надо заинтересовать регионы, дать им часть собираемого акциза.
https://1prime.ru/20231127/842386442.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/77406/93/774069382_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_7db26de3610bd8d9fb37bd7b49fe56e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
табачная продукция, незаконный оборот табака, оборот табачной продукции
табачная продукция, незаконный оборот табака, оборот табачной продукции
03:03 28.02.2024
 
Россиян предупредили об изменениях на табачном рынке с 1 марта

Профессор Чеглов: с 1 марта весь табачный бизнес подлежит лицензированию

© fotolia.com / Deyan GeorgievСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© fotolia.com / Deyan Georgiev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. С 1 марта станет обязательным наличие лицензии на производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их выпуска. Об этом агентству Прайм рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Оборот табака остается важной задачей для правительства. Поступления от продажи табачной продукции занимают не последнее место в федеральном бюджете. При этом из легального оборота выпадает до 13 процентов продаж, несмотря на обязательную маркировку.
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2023
Путин подписал закон об индексации акцизов на табак и алкоголь
27 ноября 2023, 21:17
Закон о комплексном регулировании рынка табака вступил в силу с сентября. С марта наступает новый этап в борьбе государства за прозрачность движения табачной продукции: перекрытие источников поступления "левого" товара - того, что можно выпустить в условную третью смену и того, что везут из-за рубежа.
Для этого, по словам эксперта, вводится обязательное лицензирование как производителей, так и импортеров. Причем производители должны зарегистрировать производственное оборудование, а также регистрировать и консервацию неиспользуемого оборудования.
“В отношении импортеров вся надежда на таможню. Правда, границы со странами ЕАЭС обширны и их сложно контролировать. Поэтому акцент делается на ужесточение ответственности за продажу нелегальной продукции”, - говорит Чеглов.
В целом, по его мнению, вводимые меры вполне обоснованы, но для комплексного решения проблем их надо совершенствовать и дополнять. Ведь основные потери идут от завоза более дешевой (и часто не менее качественной) продукции из сопредельных стран участниц ЕАЭС. Необходим единый подход к налогообложению табачной продукции в рамках союза. Также нужен народный контроль на местах, в глубинке, а для этого надо заинтересовать регионы, дать им часть собираемого акциза.
 
табачная продукциянезаконный оборот табакаоборот табачной продукции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала