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Россиян предупредили об изменениях на табачном рынке с 1 марта

Россиян предупредили об изменениях на табачном рынке с 1 марта - 28.02.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об изменениях на табачном рынке с 1 марта

С 1 марта станет обязательным наличие лицензии на производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их выпуска. Об... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T03:03+0300

2024-02-28T03:03+0300

2024-02-28T03:03+0300

табачная продукция

незаконный оборот табака

оборот табачной продукции

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. С 1 марта станет обязательным наличие лицензии на производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их выпуска. Об этом агентству Прайм рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Оборот табака остается важной задачей для правительства. Поступления от продажи табачной продукции занимают не последнее место в федеральном бюджете. При этом из легального оборота выпадает до 13 процентов продаж, несмотря на обязательную маркировку.Закон о комплексном регулировании рынка табака вступил в силу с сентября. С марта наступает новый этап в борьбе государства за прозрачность движения табачной продукции: перекрытие источников поступления "левого" товара - того, что можно выпустить в условную третью смену и того, что везут из-за рубежа.Для этого, по словам эксперта, вводится обязательное лицензирование как производителей, так и импортеров. Причем производители должны зарегистрировать производственное оборудование, а также регистрировать и консервацию неиспользуемого оборудования.“В отношении импортеров вся надежда на таможню. Правда, границы со странами ЕАЭС обширны и их сложно контролировать. Поэтому акцент делается на ужесточение ответственности за продажу нелегальной продукции”, - говорит Чеглов.В целом, по его мнению, вводимые меры вполне обоснованы, но для комплексного решения проблем их надо совершенствовать и дополнять. Ведь основные потери идут от завоза более дешевой (и часто не менее качественной) продукции из сопредельных стран участниц ЕАЭС. Необходим единый подход к налогообложению табачной продукции в рамках союза. Также нужен народный контроль на местах, в глубинке, а для этого надо заинтересовать регионы, дать им часть собираемого акциза.

https://1prime.ru/20231127/842386442.html

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табачная продукция, незаконный оборот табака, оборот табачной продукции