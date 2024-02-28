https://1prime.ru/20240228/844609927.html

Исследование показало, как за год подорожал букет цветов к 8 марта

Исследование показало, как за год подорожал букет цветов к 8 марта - 28.02.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, как за год подорожал букет цветов к 8 марта

Россияне в 2024 году потратят на покупку цветов перед Международным женским днем на 17% больше, чем год назад, самые большие расходы - у жителей Москвы и... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T05:40+0300

2024-02-28T05:40+0300

2024-02-28T05:41+0300

россия

8 марта

цветы

цена

https://1prime.ru/img/82857/84/828578491_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_92e1dcad5c86c1de58840d752931f5a9.jpg

МОСКВА, 28 фев -ПРАЙМ. Россияне в 2024 году потратят на покупку цветов перед Международным женским днем на 17% больше, чем год назад, самые большие расходы - у жителей Москвы и дальневосточных регионов, а наиболее экономны в таких подарках - жители Псковской области и Карелии, там средний чек почти в 2,3 раза ниже, чем в столице, следует из анализа компании "Эвотор" (есть у РИА Новости). Компания на основании статистики продаж собственных смарт-терминалов в цветочных магазинах розничной торговли оценила величину среднего чека в феврале 2023 года и феврале 2024 года. Всего в РФ активировано более 950 тысяч смарт-терминалов компании. "Средний чек на покупку цветов в России составил в феврале 1745 рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году", - подсчитали эксперты. Результаты исследования показали, что самые дорогие букеты покупают москвичи: в столице средняя стоимость цветов на основании размера чека такой покупки составила 2422 рубля, увеличившись за год на 14%. Вблизи этого уровня средняя цена букета в ряде восточных регионов: например, в Приморье в феврале он обойдется в 2164 рубля, и это на 27% выше, чем год назад, а в Ханты-Мансийском автономном округе – в 2090 рублей (плюс 7% год к году). Чек на цветы в Санкт-Петербурге также выше среднего по стране уровня: его размер составляет 1829 рублей, рост за год - на 14%. А самый низкий по деньгам объем чека - почти в одну тысячу рублей - в цветочной рознице Псковской области: в этом регионе покупка букета к 8 марта обойдется в 2,3 раза дешевле, чем в Москве - в 1054 рубля, хотя за год его цена выросла сильнее - на 26%. Ниже среднего уровня по стране - средний чек на покупку цветов в Ростовской области – 1681 рубль (за год он прибавил 25%), в Ставропольском крае – 1596 рублей (плюс 13%), в Нижегородской и Калининградской области: 1569 рублей и 1504 рубля в феврале, увеличившись соответственно на 19% и на 15%. А меньше полутора тысяч рублей потратят в среднем на покупку цветов в феврале, например, жители Архангельской области – 1453 рубля (плюс 12%), Пермского края – 1312 рублей (плюс 20%) и Карелии: там средний чек вырос на 12%, до 1309 рублей. Средняя цена коробки конфет, по оценке "Эвотора", за год выросла на 11% и в феврале 2024 года составила 388 рублей. Также в компании отметили, что в 2021 году средний чек на покупку цветов за период с 6 по 8 марта составлял 1484 рубля, в 2022 году – уже 1726 рублей, а в прошлом году – и вовсе 2010 рублей. Ранее в исследовательской компании NielsenIQ рассказали, что россияне готовы потратить на подарки в праздники февраля и марта более 13,5 тысячи рублей, а самые высокие расходы, порядка 6 тысяч рублей, планируются на Международный женский день. Самым распространенным подарком участники опроса называли цветы (52%) и непродуктовые товары повседневного спроса (33%) - например, уходовые средства, косметику или парфюм.

https://1prime.ru/20240227/844581010.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, 8 марта, цветы, цена