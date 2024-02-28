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Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию

Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию - 28.02.2024, ПРАЙМ

Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию

Россия, несмотря на санкции, в 2023 году второй год подряд становится шестым крупнейшим источником золота для Швейцарии, которая являлась главным поставщиком... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T06:34+0300

2024-02-28T06:34+0300

2024-02-28T06:34+0300

россия

золото

экспорт

швейцария

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, в 2023 году второй год подряд становится шестым крупнейшим источником золота для Швейцарии, которая являлась главным поставщиком этого драгметалла для Евросоюза в прошлом году, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade и европейской статистики. Так, Швейцария в прошлом году приобрела на мировом рынке 2,3 тысячи тонн золота на 101,4 миллиарда долларов против 2,4 тысячи тонн на 99 миллиардов долларов годом ранее. Это стало максимальным импортом с 2013 года. Крупнейшим поставщиком были США, несмотря на сокращение стоимости экспорта на 29% - до 15,3 миллиарда долларов. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи увеличились на 17% год к году - до 9,7 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Узбекистан, который годом ранее был пятым, - он увеличил поставки золота в 1,9 раза, до 8,2 миллиарда долларов. Канада сократила экспорт на 16% - до 5,9 миллиарда долларов, а Австралия, наоборот, увеличила его - в 1,7 раза, до 5,1 миллиарда долларов. Россия, несмотря на действующее в Швейцарии эмбарго на ее золото, по итогам прошлого года сохранила за собой шестое место, при этом ее поставки почти не изменились в физическом выражении - 63,4 тонны золота против 63,8 тонны в 2022 году, а в денежном и вовсе выросли - на 5%, до 3,9 миллиарда долларов. Швейцария, присоединившаяся к европейскому эмбарго на поставки золота из России еще в 2022 году, объясняла, что золото, которое было вывезено из России до введения санкций, не подпадает под санкции - это позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны. В десятку крупнейших поставщиков золота в Швейцарию также входят Южная Африка (3,7 миллиарда долларов), Казахстан (3,68 миллиарда долларов), Гана (3,3 миллиарда долларов) и Буркина-Фасо (3 миллиарда долларов). Сама Швейцария в прошлом году поставила на экспорт золота на 107,2 миллиарда долларов против 100,3 миллиарда долларов годом ранее. Главными покупателями были Китай (27,9 миллиарда долларов), Индия (14,6 миллиарда долларов), Турция (13,5 миллиарда долларов), Гонконг (8,3 миллиарда долларов) и ЕС (8,2 миллиарда долларов). Для ЕС Швейцария была крупнейшим источником золота - на нее пришлось 70% от всего импорта этого драгметалла. Также крупные объемы ввозились из Великобритании (1,2 миллиарда долларов) и Южной Африки (636 миллиардов долларов). Из России поставок не было.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, золото, экспорт, швейцария