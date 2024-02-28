Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/844610447.html
Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию
Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию - 28.02.2024, ПРАЙМ
Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию
Россия, несмотря на санкции, в 2023 году второй год подряд становится шестым крупнейшим источником золота для Швейцарии, которая являлась главным поставщиком... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T06:34+0300
2024-02-28T06:34+0300
россия
золото
экспорт
швейцария
https://1prime.ru/img/84141/45/841414560_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_99bd4df46dfd07b471adad9cbcd5acc5.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, в 2023 году второй год подряд становится шестым крупнейшим источником золота для Швейцарии, которая являлась главным поставщиком этого драгметалла для Евросоюза в прошлом году, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade и европейской статистики. Так, Швейцария в прошлом году приобрела на мировом рынке 2,3 тысячи тонн золота на 101,4 миллиарда долларов против 2,4 тысячи тонн на 99 миллиардов долларов годом ранее. Это стало максимальным импортом с 2013 года. Крупнейшим поставщиком были США, несмотря на сокращение стоимости экспорта на 29% - до 15,3 миллиарда долларов. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи увеличились на 17% год к году - до 9,7 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Узбекистан, который годом ранее был пятым, - он увеличил поставки золота в 1,9 раза, до 8,2 миллиарда долларов. Канада сократила экспорт на 16% - до 5,9 миллиарда долларов, а Австралия, наоборот, увеличила его - в 1,7 раза, до 5,1 миллиарда долларов. Россия, несмотря на действующее в Швейцарии эмбарго на ее золото, по итогам прошлого года сохранила за собой шестое место, при этом ее поставки почти не изменились в физическом выражении - 63,4 тонны золота против 63,8 тонны в 2022 году, а в денежном и вовсе выросли - на 5%, до 3,9 миллиарда долларов. Швейцария, присоединившаяся к европейскому эмбарго на поставки золота из России еще в 2022 году, объясняла, что золото, которое было вывезено из России до введения санкций, не подпадает под санкции - это позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны. В десятку крупнейших поставщиков золота в Швейцарию также входят Южная Африка (3,7 миллиарда долларов), Казахстан (3,68 миллиарда долларов), Гана (3,3 миллиарда долларов) и Буркина-Фасо (3 миллиарда долларов). Сама Швейцария в прошлом году поставила на экспорт золота на 107,2 миллиарда долларов против 100,3 миллиарда долларов годом ранее. Главными покупателями были Китай (27,9 миллиарда долларов), Индия (14,6 миллиарда долларов), Турция (13,5 миллиарда долларов), Гонконг (8,3 миллиарда долларов) и ЕС (8,2 миллиарда долларов). Для ЕС Швейцария была крупнейшим источником золота - на нее пришлось 70% от всего импорта этого драгметалла. Также крупные объемы ввозились из Великобритании (1,2 миллиарда долларов) и Южной Африки (636 миллиардов долларов). Из России поставок не было.
https://1prime.ru/20240227/844555191.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84141/45/841414560_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e8e3456c3c5ec3cdc18fec88234faaa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, золото, экспорт, швейцария
Россия, золото, экспорт, ШВЕЙЦАРИЯ
06:34 28.02.2024
 
Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию

РИА Новости: Россия стала шестым крупнейшим экспортером золота в Швейцарию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, в 2023 году второй год подряд становится шестым крупнейшим источником золота для Швейцарии, которая являлась главным поставщиком этого драгметалла для Евросоюза в прошлом году, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade и европейской статистики.
Так, Швейцария в прошлом году приобрела на мировом рынке 2,3 тысячи тонн золота на 101,4 миллиарда долларов против 2,4 тысячи тонн на 99 миллиардов долларов годом ранее. Это стало максимальным импортом с 2013 года.
Крупнейшим поставщиком были США, несмотря на сокращение стоимости экспорта на 29% - до 15,3 миллиарда долларов. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи увеличились на 17% год к году - до 9,7 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Узбекистан, который годом ранее был пятым, - он увеличил поставки золота в 1,9 раза, до 8,2 миллиарда долларов. Канада сократила экспорт на 16% - до 5,9 миллиарда долларов, а Австралия, наоборот, увеличила его - в 1,7 раза, до 5,1 миллиарда долларов.
Россия, несмотря на действующее в Швейцарии эмбарго на ее золото, по итогам прошлого года сохранила за собой шестое место, при этом ее поставки почти не изменились в физическом выражении - 63,4 тонны золота против 63,8 тонны в 2022 году, а в денежном и вовсе выросли - на 5%, до 3,9 миллиарда долларов. Швейцария, присоединившаяся к европейскому эмбарго на поставки золота из России еще в 2022 году, объясняла, что золото, которое было вывезено из России до введения санкций, не подпадает под санкции - это позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны.
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Золото дорожает на фоне снижения доллара
Вчера, 11:36
В десятку крупнейших поставщиков золота в Швейцарию также входят Южная Африка (3,7 миллиарда долларов), Казахстан (3,68 миллиарда долларов), Гана (3,3 миллиарда долларов) и Буркина-Фасо (3 миллиарда долларов).
Сама Швейцария в прошлом году поставила на экспорт золота на 107,2 миллиарда долларов против 100,3 миллиарда долларов годом ранее. Главными покупателями были Китай (27,9 миллиарда долларов), Индия (14,6 миллиарда долларов), Турция (13,5 миллиарда долларов), Гонконг (8,3 миллиарда долларов) и ЕС (8,2 миллиарда долларов).
Для ЕС Швейцария была крупнейшим источником золота - на нее пришлось 70% от всего импорта этого драгметалла. Также крупные объемы ввозились из Великобритании (1,2 миллиарда долларов) и Южной Африки (636 миллиардов долларов). Из России поставок не было.
 
РоссиязолотоэкспортШВЕЙЦАРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала