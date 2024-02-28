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Стартовали продажи билетов на субсидированные рейсы из Магадана на Камчатку

Стартовали продажи билетов на субсидированные рейсы из Магадана на Камчатку - 28.02.2024, ПРАЙМ

Стартовали продажи билетов на субсидированные рейсы из Магадана на Камчатку

Авиакомпания "Аврора" в рамках федеральной программы субсидирования начала продажу авиабилетов на летнее расписание по маршруту "Петропавловск-Камчатский -... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T06:45+0300

2024-02-28T06:45+0300

2024-02-28T06:47+0300

россия

субсидирование авиакомпаний

авиарейсы

магадан

камчатка

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МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" в рамках федеральной программы субсидирования начала продажу авиабилетов на летнее расписание по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Магадан - Петропавловск-Камчатский", сообщает минтранс Магаданской области. "Авиакомпания "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Магадан - Петропавловск-Камчатский" в период летнего расписания, с 31 марта по 26 октября 2024 года, согласно федеральной программе субсидирования по постановлению правительства РФ №1172", - говорится в сообщении. Уточняется, что авиарейсы выполняются по код-шерингу АО "Камчатское авиационное предприятие" на воздушных судах Як-40. Стоимость авиабилета в одном направлении – 4 тысячи 300 рублей.

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россия, субсидирование авиакомпаний, авиарейсы, магадан, камчатка