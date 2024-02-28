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Стартовали продажи билетов на субсидированные рейсы из Магадана на Камчатку
Стартовали продажи билетов на субсидированные рейсы из Магадана на Камчатку - 28.02.2024, ПРАЙМ
Стартовали продажи билетов на субсидированные рейсы из Магадана на Камчатку
Авиакомпания "Аврора" в рамках федеральной программы субсидирования начала продажу авиабилетов на летнее расписание по маршруту "Петропавловск-Камчатский -... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T06:45+0300
2024-02-28T06:45+0300
2024-02-28T06:47+0300
россия
субсидирование авиакомпаний
авиарейсы
магадан
камчатка
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МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" в рамках федеральной программы субсидирования начала продажу авиабилетов на летнее расписание по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Магадан - Петропавловск-Камчатский", сообщает минтранс Магаданской области. "Авиакомпания "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Магадан - Петропавловск-Камчатский" в период летнего расписания, с 31 марта по 26 октября 2024 года, согласно федеральной программе субсидирования по постановлению правительства РФ №1172", - говорится в сообщении. Уточняется, что авиарейсы выполняются по код-шерингу АО "Камчатское авиационное предприятие" на воздушных судах Як-40. Стоимость авиабилета в одном направлении – 4 тысячи 300 рублей.
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россия, субсидирование авиакомпаний, авиарейсы, магадан, камчатка
Россия, субсидирование авиакомпаний, авиарейсы, Магадан, КАМЧАТКА
Стартовали продажи билетов на субсидированные рейсы из Магадана на Камчатку
Минтранс: субсидированный рейс из Магадана на Камчатку начнет летать с 31 марта
МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" в рамках федеральной программы субсидирования начала продажу авиабилетов на летнее расписание по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Магадан - Петропавловск-Камчатский", сообщает минтранс Магаданской области.
"Авиакомпания "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Магадан - Петропавловск-Камчатский" в период летнего расписания, с 31 марта по 26 октября 2024 года, согласно федеральной программе субсидирования по постановлению правительства РФ №1172", - говорится в сообщении. Уточняется, что авиарейсы выполняются по код-шерингу АО "Камчатское авиационное предприятие" на воздушных судах Як-40. Стоимость авиабилета в одном направлении – 4 тысячи 300 рублей.