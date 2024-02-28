https://1prime.ru/20240228/844611379.html
Эксперт объяснил, как запрет на экспорт бензина отразится на нефтяниках
Эксперт объяснил, как запрет на экспорт бензина отразится на нефтяниках - 28.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как запрет на экспорт бензина отразится на нефтяниках
Планируемый временный запрет на поставки бензина за рубеж существенно не повлияет на прибыль нефтяных компаний РФ, поскольку объемы экспорта традиционно были... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T07:43+0300
2024-02-28T07:43+0300
2024-02-28T07:43+0300
россия
нефтяные компании
прибыль
экспорт бензина
запрет
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Планируемый временный запрет на поставки бензина за рубеж существенно не повлияет на прибыль нефтяных компаний РФ, поскольку объемы экспорта традиционно были небольшими, а часть упущенной выгоды бизнесу будет возмещена за счет топливного демпфера, заявил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина из России, подтвердил журналистам во вторник представитель вице-премьера Александра Новака. "Правительство страны во избежание ситуации, которая может привести к росту стоимости топлива, заблаговременно вводит запрет экспорта, то есть меру, потенциально насыщающую внутренний рынок дополнительными объемами бензина. При этом прибыль нефтяных компаний существенно не снизится, так как объемы экспорта автобензина незначительны (менее 15% от объема производства), а демпферный налоговый механизм компенсирует производителям большую часть "упущенной выгоды" при альтернативном экспорту варианте реализации топлива", - прокомментировал Колобанов. Комментируя необходимость новых системных мер для стабилизации цен на топливо, Колобанов заявил, что текущее "полуручное" регулирование в нынешней ситуации пока оптимально. "Слишком много "черных лебедей" в последние годы получила наша экономика и нефтяной сектор в особенности. Это и эмбарго, и ценовой потолок, и технологические санкции, и перестройка логистики, поиск и завоевывание новых рынков сбыта, и изменение точек формирования цен, проблемы в расчетах, обязательства в рамках ОПЕК+, а также стремительно развивающаяся зеленая повестка. Пока еще новые реалии не устаканились, возможны новые шоки, например, связанные с вторичными санкциями", - считает эксперт. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля - с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось.
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ПРАЙМ
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россия, нефтяные компании, прибыль, экспорт бензина, запрет
Россия, нефтяные компании, прибыль, экспорт бензина, запрет
Эксперт объяснил, как запрет на экспорт бензина отразится на нефтяниках
ТЭК ЦСР: доходы нефтяников незначительно снизятся из-за запрета экспорта бензина
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Планируемый временный запрет на поставки бензина за рубеж существенно не повлияет на прибыль нефтяных компаний РФ, поскольку объемы экспорта традиционно были небольшими, а часть упущенной выгоды бизнесу будет возмещена за счет топливного демпфера, заявил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина из России, подтвердил журналистам во вторник представитель вице-премьера Александра Новака.
"Правительство страны во избежание ситуации, которая может привести к росту стоимости топлива, заблаговременно вводит запрет экспорта, то есть меру, потенциально насыщающую внутренний рынок дополнительными объемами бензина. При этом прибыль нефтяных компаний существенно не снизится, так как объемы экспорта автобензина незначительны (менее 15% от объема производства), а демпферный налоговый механизм компенсирует производителям большую часть "упущенной выгоды" при альтернативном экспорту варианте реализации топлива", - прокомментировал Колобанов.
Комментируя необходимость новых системных мер для стабилизации цен на топливо, Колобанов заявил, что текущее "полуручное" регулирование в нынешней ситуации пока оптимально.
Аналитик назвал преимущества запрета на экспорт бензина из России
"Слишком много "черных лебедей" в последние годы получила наша экономика и нефтяной сектор в особенности. Это и эмбарго, и ценовой потолок, и технологические санкции, и перестройка логистики, поиск и завоевывание новых рынков сбыта, и изменение точек формирования цен, проблемы в расчетах, обязательства в рамках ОПЕК+, а также стремительно развивающаяся зеленая повестка. Пока еще новые реалии не устаканились, возможны новые шоки, например, связанные с вторичными санкциями", - считает эксперт.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля - с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось.