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Кандидат в сенат выступил против увеличения госдолга США

Кандидат в сенат выступил против увеличения госдолга США - 28.02.2024, ПРАЙМ

Кандидат в сенат выступил против увеличения госдолга США

Конгресс США не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга страны, которое приведет к ухудшению долговой нагрузки, заявил РИА Новости кандидат от... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T07:50+0300

2024-02-28T07:50+0300

2024-02-28T07:51+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Конгресс США не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга страны, которое приведет к ухудшению долговой нагрузки, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст. "Прежде всего, вы не можете просто так увеличить долг. Республиканцы и конгресс действительно работают с демократами над повышением потолка долга", - сообщил он агентству, назвав текущую ситуацию "большой проблемой". По словам Раста, американским законодателям следует делать больше для сдерживания федеральных расходов, а не для удовлетворения запросов политического истеблишмента в США. Государственные расходы являются одним из главных вопросов в рамках президентских выборов в США, запланированных в ноябре. Согласно последним опросам, все больше американских избирателей считают, что увеличение федеральных расходов прямо способствует увеличению инфляции. В феврале американская счетная палата опубликовала прогноз, согласно которому госдолг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП. По оценке ведомства, правительству страны в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена.

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сша, конгресс сша, увеличение, госдолг, мнение