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В мэрии назвали размер дефицита бюджета Москвы - 28.02.2024, ПРАЙМ
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В мэрии назвали размер дефицита бюджета Москвы
В мэрии назвали размер дефицита бюджета Москвы - 28.02.2024, ПРАЙМ
В мэрии назвали размер дефицита бюджета Москвы
Бюджет Москвы в 2023 году исполнен с дефицитом в 189,5 миллиардов рублей, что составляет 4,6% от объема собственных доходов города, сообщили журналистам в... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T07:56+0300
2024-02-28T07:57+0300
россия
бюджет
дефицит
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Бюджет Москвы в 2023 году исполнен с дефицитом в 189,5 миллиардов рублей, что составляет 4,6% от объема собственных доходов города, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента финансов. "Бюджет Москвы в 2023 году исполнен с дефицитом в 189,5 миллиардов рублей, что составляет 4,6% от объема собственных доходов города. Объем государственного долга Москвы на 1 января 2024 года – 196,8 миллиарда рублей. Из них 115,6 миллиарда рублей (59%) приходится на государственные ценные бумаги, 81,2 миллиарда рублей (41%) – на инфраструктурные бюджетные кредиты", - сказали в пресс-службе. Там также рассказали, что расходы бюджета Москвы в 2023 году достигли 4,4 триллиона рублей. Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что почти 53% всех ассигнований – 2,3 триллиона рублей – составили расходы социальной направленности. "Их объем по сравнению с 2022 годом вырос на 22%. Средства пошли на социальную поддержку горожан, развитие здравоохранения, образования, культуры, туризма, физкультуры и спорта", – уточнила Зяббарова. В пресс-службе подчеркнули, что Москва обеспечила выполнение всех социальных обязательств. Все действующие льготы и программы поддержки горожан сохранены в полном объеме. Мерами социальной поддержки в натуральной и денежной формах в 2023 году воспользовались около 4,5 миллиона москвичей – треть жителей мегаполиса. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Москва выпустила первые зеленые облигации для населения. Средства от размещения облигаций направили на закупку экологичного транспорта – для города приобрели современные электробусы. Средства привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета направлены на закупку вагонов для Большой кольцевой линии метрополитена и подвижного состава для Московских центральных диаметров.
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россия, бюджет, дефицит
Россия, бюджет, дефицит
07:56 28.02.2024 (обновлено: 07:57 28.02.2024)
 
В мэрии назвали размер дефицита бюджета Москвы

Мэрия Москвы: бюджет столицы в 2023 году исполнен с дефицитом 189,5 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и гостиницу Four Seasons Moscow
Вид на Московский Кремль и гостиницу Four Seasons Moscow - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Бюджет Москвы в 2023 году исполнен с дефицитом в 189,5 миллиардов рублей, что составляет 4,6% от объема собственных доходов города, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента финансов.
"Бюджет Москвы в 2023 году исполнен с дефицитом в 189,5 миллиардов рублей, что составляет 4,6% от объема собственных доходов города. Объем государственного долга Москвы на 1 января 2024 года – 196,8 миллиарда рублей. Из них 115,6 миллиарда рублей (59%) приходится на государственные ценные бумаги, 81,2 миллиарда рублей (41%) – на инфраструктурные бюджетные кредиты", - сказали в пресс-службе.
Там также рассказали, что расходы бюджета Москвы в 2023 году достигли 4,4 триллиона рублей.
Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что почти 53% всех ассигнований – 2,3 триллиона рублей – составили расходы социальной направленности.
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"Их объем по сравнению с 2022 годом вырос на 22%. Средства пошли на социальную поддержку горожан, развитие здравоохранения, образования, культуры, туризма, физкультуры и спорта", – уточнила Зяббарова.
В пресс-службе подчеркнули, что Москва обеспечила выполнение всех социальных обязательств. Все действующие льготы и программы поддержки горожан сохранены в полном объеме. Мерами социальной поддержки в натуральной и денежной формах в 2023 году воспользовались около 4,5 миллиона москвичей – треть жителей мегаполиса.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Москва выпустила первые зеленые облигации для населения. Средства от размещения облигаций направили на закупку экологичного транспорта – для города приобрели современные электробусы. Средства привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета направлены на закупку вагонов для Большой кольцевой линии метрополитена и подвижного состава для Московских центральных диаметров.
 
Россиябюджетдефицит
 
 
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