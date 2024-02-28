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В Китае заявили о планах создания авиапредприятий и хабов мирового класса
В Китае заявили о планах создания авиапредприятий и хабов мирового класса - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Китае заявили о планах создания авиапредприятий и хабов мирового класса
Китай к 2050 году планирует создать ряд авиационных предприятий и авиационных хабов мирового класса, сообщил на пресс-конференции в среду замглавы управления... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:02+0300
2024-02-28T08:02+0300
2024-02-28T08:04+0300
авиация
предприятия
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Китай к 2050 году планирует создать ряд авиационных предприятий и авиационных хабов мирового класса, сообщил на пресс-конференции в среду замглавы управления гражданской авиации КНР Хань Цзюнь. "Мы будем стремиться к 2050 году создать ряд авиационных предприятий и авиационных хабов мирового уровня, а также продолжать совершенствовать систему международных авиационных хабов, чтобы поддержать нашу страну в выстраивании транспортной державы с надежными гарантиями, удовлетворенностью людей и высокой конкуренцией", - заявил Хань Цзюнь. Он также добавил, что власти страны намерены содействовать оптимизации визовой и миграционной политики, упрощать таможенное оформление, повышать эффективность транзита и качество услуг.
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авиация, предприятия, хаб, планы
авиация, предприятия, хаб, планы
В Китае заявили о планах создания авиапредприятий и хабов мирового класса
Хань Цзюнь: КНР к 2050 году создаст ряд авиапредприятий и хабов мирового класса
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Китай к 2050 году планирует создать ряд авиационных предприятий и авиационных хабов мирового класса, сообщил на пресс-конференции в среду замглавы управления гражданской авиации КНР Хань Цзюнь.
"Мы будем стремиться к 2050 году создать ряд авиационных предприятий и авиационных хабов мирового уровня, а также продолжать совершенствовать систему международных авиационных хабов, чтобы поддержать нашу страну в выстраивании транспортной державы с надежными гарантиями, удовлетворенностью людей и высокой конкуренцией", - заявил Хань Цзюнь.
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Он также добавил, что власти страны намерены содействовать оптимизации визовой и миграционной политики, упрощать таможенное оформление, повышать эффективность транзита и качество услуг.