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Эксперт допустил досрочную отмену запрета на экспорт бензина из России

Эксперт допустил досрочную отмену запрета на экспорт бензина из России - 28.02.2024, ПРАЙМ

Эксперт допустил досрочную отмену запрета на экспорт бензина из России

Запрет на экспорт бензина из России, который власти планируют ввести с 1 марта на полгода, может быть снят и досрочно - после ремонтов на нефтеперерабатывающих... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T08:07+0300

2024-02-28T08:07+0300

2024-02-28T08:08+0300

россия

запрет

экспорт бензина

отмена

мнение

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России, который власти планируют ввести с 1 марта на полгода, может быть снят и досрочно - после ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), таким мнением поделился с РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "Мера эта временная - после окончания ремонтов она вполне может быть отменена досрочно, не дожидаясь шестимесячного срока", - сказал он. По мнению Колобанова, в настоящее время дефицита бензина на внутреннем рынке нет. Временный запрет на экспорт бензина нацелен на накопление запасов топлива перед сезонным увеличением спроса, считает он. Весной в России обычно начинаются планово-предупредительные ремонты на установках НПЗ. Также увеличивается спрос из-за начала дачного сезона и весенне-полевых работ. Хоть бензин в сельскохозяйственном производстве используется в меньшей степени, чем дизтопливо, но этот фактор также оказывает влияние, поясняет эксперт. Обычно сезонное увеличение спроса планируется и обеспечивается самими нефтяными компаниями, но в этом году из-за инцидентов на ряде заводов, прежде всего на Нижегородском НПЗ "Лукойла" - крупнейшем производителе бензина в России, "весной могут возникнуть риски дефицита этого вида топлива в России", добавил он. Зимой на некоторых российских НПЗ произошел ряд происшествий. "Лукойл" в середине января сообщил, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце декабря было возгорание. В конце января краевой оперативный штаб сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. Пожар возник на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Позднее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Ильский НПЗ вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах займет несколько месяцев. До этого он также сообщал, что проблем после инцидентов на объектах топливно-энергетического комплекса на российском рынке нет. Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля - с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось. Накануне представитель вице-премьера Александра Новака сообщил, что правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина из России.

https://1prime.ru/20240227/844550386.html

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россия, запрет, экспорт бензина, отмена, мнение