https://1prime.ru/20240228/844612417.html

В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами

В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами - 28.02.2024, ПРАЙМ

В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами

США следует прекратить поддерживать Киев до тех пор, пока не будет окончена постройка защитной стены на границе с Мексикой, заявил РИА Новости кандидат от... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T08:14+0300

2024-02-28T08:14+0300

2024-02-28T09:18+0300

сша

стена

украина

https://1prime.ru/img/82957/85/829578592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_312acad0b28db7795daaafb3cd2e2eab.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. США следует прекратить поддерживать Киев до тех пор, пока не будет окончена постройка защитной стены на границе с Мексикой, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст."Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", — сказал он агентству.При этом Раст положительно оценил возможное объединение в один законопроект средств на финансирование Киева и обеспечения безопасности американской границы.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.

https://1prime.ru/20240227/844608056.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, стена, украина