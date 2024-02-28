Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/844612417.html
В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами
В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами - 28.02.2024, ПРАЙМ
В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами
США следует прекратить поддерживать Киев до тех пор, пока не будет окончена постройка защитной стены на границе с Мексикой, заявил РИА Новости кандидат от... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:14+0300
2024-02-28T09:18+0300
сша
стена
украина
https://1prime.ru/img/82957/85/829578592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_312acad0b28db7795daaafb3cd2e2eab.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. США следует прекратить поддерживать Киев до тех пор, пока не будет окончена постройка защитной стены на границе с Мексикой, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст."Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", — сказал он агентству.При этом Раст положительно оценил возможное объединение в один законопроект средств на финансирование Киева и обеспечения безопасности американской границы.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
https://1prime.ru/20240227/844608056.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/82957/85/829578592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0d8fcdd2586f8cf77ff01ca4a4077653.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, стена, украина
США, стена, УКРАИНА
08:14 28.02.2024 (обновлено: 09:18 28.02.2024)
 
В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами

Раст: США должны прекратить помощь Киеву, пока не будет стены на границе с Мексикой

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. США следует прекратить поддерживать Киев до тех пор, пока не будет окончена постройка защитной стены на границе с Мексикой, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст.
"Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", — сказал он агентству.
При этом Раст положительно оценил возможное объединение в один законопроект средств на финансирование Киева и обеспечения безопасности американской границы.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине
Вчера, 22:11
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
 
СШАстенаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала