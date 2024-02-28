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В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами
В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами - 28.02.2024, ПРАЙМ
В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами
США следует прекратить поддерживать Киев до тех пор, пока не будет окончена постройка защитной стены на границе с Мексикой, заявил РИА Новости кандидат от... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:14+0300
2024-02-28T08:14+0300
2024-02-28T09:18+0300
сша
стена
украина
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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. США следует прекратить поддерживать Киев до тех пор, пока не будет окончена постройка защитной стены на границе с Мексикой, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст."Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", — сказал он агентству.При этом Раст положительно оценил возможное объединение в один законопроект средств на финансирование Киева и обеспечения безопасности американской границы.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
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сша, стена, украина
В США призвали прекратить помогать Киеву и заняться собственными проблемами
Раст: США должны прекратить помощь Киеву, пока не будет стены на границе с Мексикой
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. США следует прекратить поддерживать Киев до тех пор, пока не будет окончена постройка защитной стены на границе с Мексикой, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст.
"Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", — сказал он агентству.
При этом Раст положительно оценил возможное объединение в один законопроект средств на финансирование Киева и обеспечения безопасности американской границы.
СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.