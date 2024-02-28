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В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США

В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США

Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны Вашингтона из-за торговли с Россией, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T08:19+0300

2024-02-28T08:19+0300

2024-02-28T08:30+0300

турция

сша

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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны Вашингтона из-за торговли с Россией, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на полученное заявление ведомства. Ранее издание сообщало, что дипломаты посольства и генерального консульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финучреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Представители США "терроризируют" работающий с РФ турецкий бизнес, при этом давление Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "В нашем министерстве есть три подразделения: импорт, экспорт и международные соглашения. Нет никаких жалоб или заявлений от турецких компаний в эти три генеральных управления. Кроме того, этот вопрос не относится к нам, он относится к министерству иностранных дел", — приводит издание заявление Минторга. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Сообщалось, что вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

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турция, сша