https://1prime.ru/20240228/844612540.html
В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США
В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США
Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны Вашингтона из-за торговли с Россией, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:19+0300
2024-02-28T08:19+0300
2024-02-28T08:30+0300
турция
сша
https://1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны Вашингтона из-за торговли с Россией, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на полученное заявление ведомства. Ранее издание сообщало, что дипломаты посольства и генерального консульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финучреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Представители США "терроризируют" работающий с РФ турецкий бизнес, при этом давление Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "В нашем министерстве есть три подразделения: импорт, экспорт и международные соглашения. Нет никаких жалоб или заявлений от турецких компаний в эти три генеральных управления. Кроме того, этот вопрос не относится к нам, он относится к министерству иностранных дел", — приводит издание заявление Минторга. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Сообщалось, что вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://1prime.ru/20240227/844602283.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/82909/82/829098275_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_6dd077318e30e2f8e73d7597e0bae161.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша
В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США
Aydınlık: Минторг Турции не получал от экспортеров обращений по угрозам со стороны США
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны Вашингтона из-за торговли с Россией, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на полученное заявление ведомства.
Ранее издание сообщало, что дипломаты посольства и генерального консульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финучреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Представители США "терроризируют" работающий с РФ турецкий бизнес, при этом давление Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"В нашем министерстве есть три подразделения: импорт, экспорт и международные соглашения. Нет никаких жалоб или заявлений от турецких компаний в эти три генеральных управления. Кроме того, этот вопрос не относится к нам, он относится к министерству иностранных дел", — приводит издание заявление Минторга.
Полпорции и сыр по 20 грамм. Турция по-новому подошла к росту цен
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Сообщалось, что вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.