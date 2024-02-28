https://1prime.ru/20240228/844612763.html

Турецкому бизнесу пригрозили наказанием за торговлю с Россией, пишут СМИ

Турецкому бизнесу пригрозили наказанием за торговлю с Россией, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ

Турецкому бизнесу пригрозили наказанием за торговлю с Россией, пишут СМИ

Банки в Турции в настоящее время не проводят торговые платежи из России, кроме как за продукты питания, с подачи американских чиновников компаниям угрожают... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T08:22+0300

2024-02-28T08:22+0300

2024-02-28T08:28+0300

турция

обмен валюты

https://1prime.ru/img/84145/06/841450637_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_197058c1ff64adb78b19b479ec163282.jpg

АНКАРА, 28 фев - ПРАЙМ. Банки в Турции в настоящее время не проводят торговые платежи из России, кроме как за продукты питания, с подачи американских чиновников компаниям угрожают приостановить проведение по их счетам валютообменных операций, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на экспортеров. Дипломаты посольства и генерального консульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финучреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, сообщило ранее издание. Они "терроризируют" турецкий бизнес и давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Стало известно об очередных действиях американских чиновников, которые угрожают санкциями турецким компаниям, ведущим бизнес с Россией. Бизнесмены, связавшиеся с Aydınlık, сообщили, что иностранная валюта, полученная из России, была задержана в банках, и были прекращены платежи за товары, кроме продуктов питания. Угроза заключается в отключении проведения свопов через банки. Другими словами, если турецкая компания, которая продолжает вести бизнес с Россией, покупая и продавая товары и услуги, продолжит это делать, возможность проведения свопа через ее банковские счета будет запрещена", — сообщает издание. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из РФ. Источник РИА Новости сообщил, что проблема отчасти связана с давлением Вашингтона на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся Минторг Турции, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что Вашингтон, руководствуясь санкционной политикой, предупреждает частные банки Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.

https://1prime.ru/20240226/844497099.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, обмен валюты